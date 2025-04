L’amore e la fede delle Paoline. Suor Daniela: "Lo incontrai tre volte. Mi sorrise e disse: allora come va?"

di Nicola BianchiFERRARAIl volto candido, pacioso e sorridente di Papa Francesco è lì, in copertina, che ti osserva. "Era uno di famiglia...", sussurra suor Daniela. Lei che di pontefici, nella sua delicata esistenza, ne aveva già visti cinque: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. "Poi purtroppo – sussurra – dalle 7.35 di domenica sono diventati sei...". Suor Daniela è un’istituzione. Lei – con le consorelle Luciana, Redenta, Lidia e Marisa – cura nel dettaglio la gestione delle Paoline, la storica libreria di San Romano. Un luogo magico, impregnato di fede, sapere e cultura; quando entri ti dimentichi per attimo di tutto il brutto che c’è dall’altra parte di quella porta a vetri, il frastuono di un mondo sempre più frenetico e artificiale. "Viviamo un momento storico molto difficile – dice con voce candida e rassicurante –, fatto di odio, guerre e sete di ricchezza, ma la forza di Papa Francesco è stata tanta e ha mostrato a tutti i popoli quanto la fede, la misericordia, il senso di rispetto, l’accoglienza e la fraternità possano cambiare le cose".

Entra una signora, cerca una sola cosa: "Avete una copia di Spera?", chiede. Suor Lidia le sorride, gli scaffali sono pieni dell’autobiografia di Jorge Mario Bergoglio. "Semplicemente Francesco". Ma, tiene a ribadire la consorella, "pieni mica da oggi. I nostri clienti lo stanno chiedendo da quando è uscito, così come le tante Encicliche scritte dal Papa. Ne vendiamo a centinaia". Una forza della natura nella parola e nel pensiero. "Giovanni XXIII – riprende suor Daniela – parlava nelle piazze, Papa Benedetto, uomo di grande cultura, parlava nella testa, mentre Papa Francesco parlava singolarmente con tutti guardandoti dritto negli occhi con quel suo sguardo rassicurante. Lo vedevi girare in metro o a comprare occhiali per Roma come uno qualunque, andava a trovare direttamente i fedeli, non aveva segretari e al telefono spesso rispondeva direttamente. Era uno di noi e lo resterà per sempre".

Tre gli incontri avuti a Roma al suo capezzale, momenti indelebili conficcati nel cuore di suor Daniela, in particolare quello datato 2014, in occasione del centenario della Congregazione delle ’Figlie di San Paolo’. "Partimmo con i pullman e una volta in Vaticano ci accolse come fossimo di famiglia. ’Allora come va?’, mi disse con un sorriso bello come il sole. Si interessava sempre a ciò che facevamo, gli stava a cuore la nostra missione, quella dell’annuncio del Vangelo che lui stesso ha incarnato in ogni sua espressione. Ci parlò a lungo, a braccio, senza nulla di precompilato". Anche da malato, aggiunge suor Lidia, "ci ha voluto mostrare la verità della persona, senza nascondersi mai. Non ha coperto la sua malattia e l’ha voluta fare sapere a tutti con una tranquillità disarmante".

Arriva una mamma con due bimbe al seguito: "C’è il Papa qui", esclama la più piccola, 5-6 anni massimo. Suor Daniela la osserva amorevolmente: "I bambini sono il nostro futuro, lo diceva sempre il nostro Papa". Ora però è il momento della preghiera, delle veglie, dei ricordi di quel pastore rivoluzionario, morto in mezzo ai suoi fedeli, che sognava di abbattere i muri per i diritti e per la pace, che parlava agli ultimi e come gli ultimi ha espresso la volontà di essere seppellito nella nuda terra. "Il successore? – conclude suor Daniela – Credo che ogni epoca ha avuto e avrà il suo pontefice. Sì, il prossimo avrà un’eredità importante". La porta a vetri si richiude, il frastuono del mondo si lascia alle spalle il silenzio della preghiera.