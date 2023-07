"L’amore per Ferrara e per la sua famiglia, addio caro Paolo"

Forte il cordoglio in queste ore in città per la scomparsa dell’ingegner Paolo Maietti, 81 anni. Maietti è morto per un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione. Uomo di grande cultura, ha raccontato con i suoi libri la storia della sua città, Ferrara, che amava.

* * *

"Ho conosciuto Paolo molti anni fa, quando venne a trovarmi all’Università per consegnarmi le bozze di un suo libro tutto dedicato a Ferrara. Lo lessi subito e lo incoraggiai a pubblicarlo. Scrissi poi la postfazione di questo e anche di un successivo suo volume, che fa parte di una trilogia dedicata a Ferrara. Con Ferrara cambia Aps presentammo il suo successivo volume “La mie’ Fra” a Palazzo Roverella. Ne seguì una cena allegra, piena di gioia, dove Paolo ci deliziò con tanti aneddoti della Ferrara che fu. Di lui ricordo ancora l’ottimismo, la sottile ironia, l’amore per Ferrara e per la sua famiglia, la sua inesauribile capacità di narratore orale oltre che su carta. Nei suoi libri, storie di provincia, episodi di vite comuni, in una città che diventa un luogo dell’anima, fatta di caffè, di personaggi non eroici, di piccoli fatti della vita di provincia. Il tutto accompagnato da uno stile semplice ma intriso di sorniona arguzia e di distaccata e civettuola ironia. Sempre con l’amore Ferrara. Aveva già pronto un nuovo libro con 366 detti ferraresi, uno per ogni giorno dell’anno, che mi aveva fatto avere pochi giorni fa. Spero possa venire pubblicato. Condoglianze alla moglie e alla famiglia. Ci mancherai Paolo, mancherai a Ferrara".

Andrea Maggi,

assesssore