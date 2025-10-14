L’amore per i film di culto . Riapre il ’Don Zucchini’

Dopo alcune iniziative organizzate la scorsa estate, tra cui un piccolo festival cinematografico, e dopo la doppietta di proiezioni "centesi" del festival Internazionale (la prima, venerdì scorso; la seconda sabato scorso), ha riaperto ufficialmente i battenti, per la stagione cinematografica 2025-2026, il Cinema Teatro Don Zucchini, una piccola sala collocata nel pieno centro storico di Cento, in Corso Guercino, e gestita interamente da volontari. L’evento, svoltosi a partire dalle 18.30 di sabato scorso, è stato accolto da un’ampia partecipazione da parte del pubblico, accorso al Cinema per salutare con piacere la riapertura di quella che, ormai, è una delle istituzioni culturali del centro storico centese e per gustare il ricco buffet preparato dai "vicini di casa" del Don Zucchini stesso, le ragazze e i ragazzi di Da tè - Sala da tè solidale. "L’obiettivo di quest’anno è plasmare una stagione quanto mai per tutti i palati, senza rinunciare alla qualità che ha sempre contraddistinto la nostra programmazione - dice Michele Balboni, a nome di tutti i volontari del Cinema Teatro Don Zucchini -, con la speranza di avvicinare sempre più persone, tra spettatori e nuovi volontari, alla nostra realtà". Continua poi Balboni: "In questo senso, sono fondamentali le collaborazioni con altri enti del territorio, alcune già in essere, come quelle con SPI, ANPI e Associazione Alzheimer Francesco Mazzuca, e la prosecuzione di alcuni progetti già iniziati nel corso della stagione estiva, pronti per essere confermati anche in quella invernale. Tra questi, quello principale è sicuramente il cineforum. Abbiamo infatti intenzione di organizzare almeno cinque date tra novembre e marzo in cui parlare, magari con degli ospiti, di film e cinema in maniera aperta, mettendo al centro lo scambio di idee e di punti di vista. Sul mondo del cinema, sì, ma non solo". Conclude poi Balboni: "Il gruppo di volontari che si è formato in questi anni ha dimostrato grande amore per il Cinema Don Zucchini e grande unità, dentro e fuori dalla sala". Il primo film della stagione cinematografica 2025-2026, "I Roses" di Jay Roach, con Olivia Colman e Benedict, remake de "La guerra dei Roses" del 1989, sarà proiettato fino a mercoledì pomeriggio alle 15.

Francesco Diozzi