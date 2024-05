L’amore per la vita spicca in tutti i suoi dipinti. Per Achille la pittura era "un fatto magico"

Delle opere di Achille Funi c’è piaciuto molto l’amore per la vita che spicca in tutti i suoi dipinti. Per Achille Funi la pittura era quello che si può definire “un fatto magico”, e pochi altri artisti sono riusciti come lui, a “fermare il fotogramma” delle loro opere in una magica atmosfera tra realtà, sogno, passato, presente, classicismo e modernismo, per indagare il grandioso mistero dell’individuo.

Un dettaglio che ci ha colpito, a proposito delle prime esperienze artistiche di Achille Funi, è stato il sostegno, l’ispirazione e l’incoraggiamento ricevuto dal padre, Giuseppe: aspetto questo non così scontato, se pensiamo a come doveva essere la vita nei primi anni del Novecento. E ha fatto bene! Achille è diventato un artista completo e poliedrico, padrone di mille tecniche e, vedendo i suoi dipinti, abbiamo potuto apprezzare da vicino la grande qualità della sua arte che ci siamo divertiti a riprodurre, pensando alle opere che ci sono piaciute di più: prima disegnando nel laboratorio dedicato al Palazzo dei Diamanti e poi riprovandoci a scuola.

Questa esperienza ci ha arricchiti molto e ci ha fatto capire come sia fortunata la nostra città estense ad avere dato i natali a un artista di così grande talento.

Gli alunni di classe 4^B

Scuola F. Tumiati- Ferrara