L’amore per lo sport raccontato tra i banchi del ’Levi Montalcini’

Secondo incontro al Levi Montalcini con gli sportivi Alex Magnani e Davide Alberti, ex studenti e ora professionalmente realizzati in ambito lavorativo e sportivo, attualmente giocatori della Cestistica Argenta. I due cestisti, oltre a raccontare agli studenti delle classi quarte del liceo del loro amore per lo sport, del modo in cui hanno sempre conciliato studio, sport e ora lavoro, si sono cimentati in una rassegna di tutti gli sport praticati dagli alunni presenti: chi ha raccontato della propria passione per l’equitazione, sport stupendo ma costoso; chi per la scherma, chi per la pallanuoto, chi per il karate e chi per la danza con i tacchi a spillo e via dicendo.

In una lezione ludico-interattiva i due cestisti hanno tirato fuori dai ragazzi emozioni, sentimenti e valori.

Emozionante anche il momento in cui Enea Battocchio ha portato e raccontato della medaglia di bronzo vinta ai Campionati europei 2022 di kata, della sua passione, del suo amore per questo sport nato da quando era piccolo.

Una lezione avvincente, emozionante e profonda, che ha ribadito l’importanza dello sport e di stili di vita sani e che ha scavato nell’interiorità dei nostri ragazzi, che attraverso lo sport hanno trovato una ragione di vita.