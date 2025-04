L’amore più forte della burocrazia. Matrimoni anche il primo maggio

C’è una Bondeno che si innamora e abbatte le barriere della burocrazia. L’Amministrazione comunale ha detto "Sì" all’amore il primo maggio. In un atto che profuma di fiori d’arancio il Comune di Bondeno ha infatti deciso di fare un’eccezione speciale al proprio regolamento matrimoniale. Grazie a una delibera che dimostra sensibilità e apertura, una coppia di innamorati potrà coronare il proprio sogno d’amore proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori, il prossimo 1 maggio.

Normalmente, il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili prevede delle restrizioni per le festività, tra cui spicca proprio il Primo Maggio. Ma l’amore, si sa, non conosce calendari né confini, e la richiesta di questi futuri sposi ha toccato le corde giuste nel cuore dell’amministrazione. La loro motivazione è semplice quanto potente: la necessità di avere accanto, in un giorno così importante, tutti i loro cari, anche quelli che vivono lontano, oltre i confini nazionali.

Un desiderio di unità familiare che ha trovato eco nella possibilità, prevista dal regolamento stesso in casi eccezionali, di concedere una deroga. E così sarà. Giovedì 1 maggio. A celebrare l’unione potrà essere il sindaco o un assessore delegato, con un piccolo "sacrificio" organizzativo per il Comune, che non richiederà la presenza del personale dei servizi demografici al quale sarà garantito il giorno di festa. Una scelta che illumina la primavera bondenese e rende il primo maggio ancora più speciale. Diventa così il giorno per coronare il sogno d’amore di una coppia.

Claudia Fortini