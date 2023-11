L’amore tra Anita e Garibaldi. La ricostruzione di Aldo Cazzullo

COMACCHIO

Comacchio e le sue Valli saranno tra i luoghi protagonisti della puntata di ‘Una Giornata Particolare’, che andrà in onda questa sera dalle 21.15 su La7. Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, assieme alla squadra, racconterà la grande storia di ‘Garibaldi: la spedizione dei Mille’ ed entrerà anche nel cuore dell’eroe dei due mondi ripercorrendo la storia di Anita, donna amata e protagonista femminile della puntata. Dall’infanzia in Brasile con una forza emancipatrice che la contraddistingue sin dalla tenera età, l’incontro che le cambia la vita è con uno straniero rivoluzionario che avrebbe amato nel privato e in battaglia: Giuseppe Garibaldi. I due innamorati combattono insieme in Sudamerica fino a quando il paese da liberare diventa proprio l’Italia. Qui, durante la lotta per l’unificazione della penisola, Anita trova la sua tragica fine. È nelle suggestive Valli di Comacchio, paludosa oasi del delta del Po in Emilia-Romagna dove acqua dolce e salata convivono, che si consuma la tragedia: durante una fuga in barca Anita ammalata e in fin di vita capisce che è giunto il momento di salutare il suo amato. Rifugiati nella Fattoria Guiccioli l’eroina esala il suo ultimo respiro. Garibaldi non fa in tempo a dire addio alla consorte che è costretto a fuggire, lasciandosi alle spalle pesanti calunnie che addirittura lo accusano di averla uccisa. Ma il tempo ha consegnato la verità alla storia scagionando l’eroe e facendo entrare nella leggenda l’amore con Anita. Una vicenda che sarà raccontata nel corso del programma, nella cornice del centro storico di Comacchio e delle sue Valli, e che ancora oggi viene ricordata attraverso la rievocazione della ‘Trafila Garibaldina’.