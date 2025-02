"Lampioni accesi di giorno, ennesimo spreco". Caldarone (Fd’I) porta il caso in Consiglio

"Luci accese anche di giorno: l’ennesimo spreco dell’amministrazione Accorsi". A sollevare il tema è la capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone che, tramite un’interrogazione, porterà la questione in Consiglio comunale. "Negli ultimi anni i cittadini di Cento hanno assistito a scelte discutibili e contraddittorie da parte dell’amministrazione in materia di illuminazione pubblica – afferma –. Se fino a poco tempo fa il problema principale era il buio, oggi assistiamo al fenomeno opposto: le luci rimangono accese anche in pieno giorno, con un evidente spreco di risorse economiche ed energetiche. Questo modo di gestire la città da parte del sindaco Edoardo Accorsi e della sua giunta è l’ennesima dimostrazione di inefficienza e superficialità amministrativa. La cittadinanza si trova di fronte a un ulteriore esempio di cattiva gestione".