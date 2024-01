L’Anagrafe si aggiorna. Arrivano identità visiva e servizi potenziati . Aperta anche il sabato

Taglio del nastro per il rinnovato Sportello Centrale di Anagrafe (SCA). Nella mattinata di giovedì svelate le novità della sede dell’ufficio di via Fausto Beretta 1, alla presenza dell’assessore ai servizi demografici e stato civile del Comune di Ferrara Cristina Coletti. Previsto personale dedicato collocato in postazioni aggiuntive, salite a sette, installazione di nuove strumentazioni e l’estensione degli orari di apertura per due sabati ogni mese, a partire dal 20 gennaio.

"Lo Sportello Centrale di Anagrafe – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – si presenta come un punto di prossimità rivisitato, implementato e completato con ulteriori servizi che ne consentono una maggiore fruibilità. L’obiettivo che ha portato al ripensamento di questo spazio è avvicinare sempre più il cittadino alla pubblica amministrazione, tramite l’innalzamento della qualità dei servizi offerti". La novità principale è la grafica del logo che caratterizza visivamente lo Sportello Centrale di Anagrafe, oltre i servizi erogati, installati due nuovi totem. Di questi, uno è stato pensato per l’accoglienza dei cittadini, con personale dedicato che fornisce orientamento e assistenza anche nell’uso del totem eliminacode e del totem collegato alla banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che dà modo agli utenti di stampare in autonomia certificati anagrafici per sé o per un membro del proprio nucleo famigliare. È stato, inoltre, istituito un nuovo Punto Unico Certificazioni di Anagrafe e Stato Civile (PUC), con un operatore che funge da collegamento tra l’utente e l’ufficio di stato civile per poter avere certificazioni in tempi più celeri rispetto alle richieste pervenute via email.

"Uno degli elementi di novità più rilevanti – precisa l’assessore Coletti – è l’individuazione di una giornata, il primo e il terzo sabato di ogni mese, per il rilascio della Carta di Identità senza appuntamento. Questo fa dello SCA un servizio sempre più capillare, completo e di facile accesso. L’intento è diminuire i tempi di attesa ed arrivare a rilasciare 250 documenti in più ogni settimana, a fronte di un’utenza media mensile che già si attesta sulle 1400 unità". La novità saranno le aperture al sabato dalle 9 alle 12 sabato 20 e 27 gennaio. Da febbraio entrerà in vigore l’alternanza che vedrà attivo lo Sportello, esclusivamente per il rilascio delle CIE, il 1° e il 3° sabato di ogni mese. Dal 2019 al 2023 sono state rilasciate oltre 75mila carte di identità elettroniche, con una media annua di più di 15mila carte consegnate ai cittadini. Inoltre, nei locali adiacenti è stato trasferito l’ufficio elettorale comunale, con cinque postazioni per il rilascio delle tessere elettorali. Gli orari e giorni di apertura dello sportello, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16.30.