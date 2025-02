L’analisi dell’economista Sapelli: "I lavoratori prendano l’iniziativa e costituiscano una cooperativa"

Di Bisceglie

"L’unico futuro possibile per la Berco è che venga costituita una cooperativa e l’azienda passi alla diretta gestione dei lavoratori". Ne è certo Giulio Sapelli, economista, docente alla Statale di Milano, presidente della fondazione Germozzi e analista delle dinamiche geopolitiche e del mercato.

Professore, Berco riapre la procedura di licenziamenti collettivi dopo una prima sospensione. Ora, la Regione chiede un tavolo di concertazione e i sindacati hanno proclamato lo sciopero. Cosa prevede possa succedere?

"Come spesso accade in questi casi, ci si limita solo alla manifestazione e alla resistenza operaia, quando a prevalere dovrebbe essere la forza organizzata che viene dai lavoratori. Proprio a loro, mediante la costituzione di una cooperativa, dovrebbe essere affidato il timone di Berco".

Un’azienda metalmeccanica di questo tipo potrebbe essere agevolmente traghettata dall’attuale modello imprenditoriale a uno cooperativistico?

"Ma certo, a maggior ragione in Emilia-Romagna dove lo spirito cooperativistico è sempre stato molto forte. Il problema è che in questo momento tanto la componente cattolica quanto quella più di sinistra sono silenti. Mi piacerebbe sentire la voce di Confcooperative e della Lega delle cooperative in questa vicenda".

A gran voce si chiede l’intervento del governo. Quale potrebbe essere il suo ruolo?

"Il ministro Adolfo Urso, che è persona preparata e intelligente, potrebbe senz’altro caldeggiare una soluzione di tipo cooperativistico per uscire dall’impasse dell’azienda e dare un futuro ai lavoratori. Berco, che si basa essenzialmente sulla componente operaia, potrebbe essere perfetta come cooperativa".

La soluzione che lei ipotizza disancorerebbe lo stabilimento copparese dal controllo dei tedeschi di Thyssen.

"Motivo in più per lavorare in questa direzione. D’altra parte Thyssen in Italia non ha lasciato un buon ricordo. Non ha brillato per lungimiranza, per responsabilità sociale e per sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi, esistono anche fattori "di mercato" che vanno tenuti in considerazione".

Per la manifattura non c’è dubbio che non sia un periodo particolarmente felice, anche per fattori esogeni che condizionano il contesto.

"Thyssen paga gli errori strategici immani fatti dall’Unione Europea, fin dall’inizio. Il primo errore, drammatico, è stato quello di concentrarsi sull’iper regolamentazione. Il secondo è stato quello di legarsi indissolubilmente alla Russia per le forniture di gas (ora con le sanzioni la situazione è drammatica: una tempesta perfetta che ha portato i costi delle materie prime alle stelle) e, in terzo luogo, si è deciso di abbandonare la raffinazione del petrolio".

Perché sono stati fatti questi errori di valutazione così madornali?

"Perché in qualche modo i burocrati europei hanno tentato di applicare le regole sovietiche all’Unione. Non capendo che il mercato non si impone con le leggi dello Stato. Quanto alla raffinazione del Petrolio, si è seguita in maniera ideologica l’imposizione dall’alto del green deal: un vero e proprio cappio per le aziende. Un piano da considerare al pari delle degenerazioni portate dalla cultura woke".