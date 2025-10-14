L’analisi sul ‘sistema Ferrara’. Manifattura debole, frena l’edilizia: "Contraccolpi del mercato globale"

L’economia ferrarese risente del peggiorato scenario globale: l’aumento delle barriere tariffarie e non tariffarie pesa sulle prospettive degli scambi, gli ostacoli al libero commercio internazionale non provengono soltanto dalla politica commerciale Usa, ma interessano la maggior parte dei Paesi (nei primi otto mesi del 2025 le misure protezionistiche varate nel mondo sono ai massimi), l’indice di incertezza delle politiche economiche a livello globale resta su livelli elevatissimi. Penalizzata da tale difficile contesto globale ed europeo, la crescita del valore aggiunto in provincia di Ferrara, secondo gli scenari delineati da Prometeia, registrerà un incremento pari a +0,4% nel 2025 (a fronte del -0,2% del 2024), per poi accelerare di poco nel 2026, a +0,9%.

Valore aggiunto provinciale, dunque, che, pur rimanendo di quattordici punti percentuali inferiore al picco toccato nel 2007, prima della crisi finanziaria, nel 2025 supererà la media degli ultimi quattro anni con 8,5 miliardi di euro. Questi i dati principali diffusi, alla presenza di Guido Caselli, direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia Romagna, dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio. L’analisi settoriale condotta dalla Camera di commercio rivela un quadro disomogeneo, con alcuni comparti in recupero e altri in netta difficoltà. Per l’industria manifatturiera prosegue la fase di debolezza iniziata nel 2023. La produzione nel secondo trimestre del 2025, secondo l’indagine congiunturale del sistema camerale, ha registrato un’ulteriore flessione del -2,8%, un dato peggiore della media regionale (-1,4%), ma la caduta pare rallentata rispetto a quanto registrato negli ultimi sette trimestri. In contrazione più accentuata il settore artigiano, con un calo della produzione del -3,6%. Un segnale positivo arriva dagli ordinativi esteri, che segnano un +9,0%, trainati dalle imprese più grandi. Le previsioni per il prossimo trimestre restano tuttavia orientate alla prudenza. Dopo anni di forte crescita, il settore delle costruzioni è entrato in una fase di contrazione. Il volume d’affari nel secondo trimestre 2025 è calato del 4,2%, un arretramento causato dalla revisione dei bonus edilizi e dall’alto costo dei finanziamenti. Particolarmente colpite le imprese artigiane, che registrano una flessione del volume d’affari del -7,1%, mentre per le imprese più strutturate con almeno 10 dipendenti non si registrano diminuzioni nel volume d’affari e neppure ritiri dal mercato. Le previsioni relative al valore aggiunto prodotto dal settore indicano un peggioramento nel 2026, con un calo stimato del -4,4%.

Le vendite al dettaglio, nella primavera 2025, hanno mostrato una lievissima ripresa nominale (+0,2%). Tuttavia, considerando un’inflazione al consumo attorno al 2,4%, le vendite in termini reali risultano in calo. Per quanto riguarda il commercio internazionale, l’export ferrarese segna una contrazione nel primo semestre 2025 (-1,1%), con un secondo trimestre particolarmente negativo (-7,2%). A pesare è soprattutto il crollo delle vendite di macchinari (-18,1%), in particolare verso gli Stati Uniti (-21,5%). In controtendenza positiva sono le esportazioni dei prodotti chimici (+9,4%) e dei prodotti agricoli (+18%).