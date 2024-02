L’anatra all’arancia alla Pandurera: "Cento, sono curioso di scoprirla"

Stasera alle 21, alla Pandurera a Cento, ci saranno Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, protagonisti della commedia ‘L’anatra all’arancia’. Da ‘Sei forte maestro’, a ‘Love bugs’, ‘Tutti pazzi per amore’ o ‘Maschi contro femmine’, Solfrizzi arriva con questa divertente commedia.

Ha studiato a Bologna al Dams e ora arriva a Cento. Conosceva già la cittadina?

"Purtroppo no e sono entusiasta di a vederla. Ha un nome accattivante perché sembra il raggiungimento di un traguardo. Non mancherò di farmi un giro a Cento"

La commedia?

"Sarà molto divertente. Una commedia che riesce a unire due sensibilità comiche, quella inglese di chi per primo l’ha scritta e quella francese di chi ha rimaneggiato il testo negli ani ’70, due spiriti che di solito si respingono, l’anglosassone più algido e quello più vicino a noi francese. E’ anche un testo secondo rivoluzionario. In tempi come i nostri dove lasciarsi è facile e i rapporti nascono e muoiono attraverso i Social, questa è una coppia che lotta per il proprio amore"

Un insegnamento alle coppie di oggi?

"No, ma è una commedia che spiega che per costruire bisogna faticare. E’ normale ci siano alti e bassi e quando si è insieme per tanti anni, vale la pena lottare per ciò che di buono si è fatto invece di buttare sempre tutto, subito".

Carlotta Natoli?

"Ci prendiamo in giro perché battibecchiamo e ridiano come fossimo veramente marito e moglie. E’ un’attrice fantastica"

Come si è calato nel suo personaggio?

"E’ un uomo insopportabile ma ha il pregio di essere consapevole di essere imperfetto mettendosi in discussione"

Ha fatto cinema e tv. Il teatro, cos’è per lei?

"È la strada maestra. Per quanto ami tantissimo il cinema non c’è altro mezzo per arrivare direttamene ai cuori della gente, non ci sono filtri"

Ora è difficile far sorridere il pubblico?

"La comicità dipende dai tempi. Oggi si vive diversamente da 10 anni fa. Se ci si guarda attorno ci sarebbe poco da essere allegri tra il clima che cambia, i disastri che ci attendono e ciò che succede al mondo. Ma per fortuna c’è il teatro, gli artisti, i comici che possono essere una buona medicina per sorridere".

Laura Guerra