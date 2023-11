L’Anc diventa difensore civico

La presenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lagosanto è sempre più attiva e propositiva nel tessuto laghese e nelle tante iniziative svolte nell’anno. Ultimamente ha aggiunto un ulteriore servizio, diventando quasi "difensore civico", non solo locale ma per tutti coloro che ne hanno bisogno. Un punto di riferimento per quegli anziani, e non, che hanno problemi con le grosse aziende di distribuzione energia, telefonia o altro, spesso molto aggressive e poco propense a restituire quanto dovuto. Quest’impegno ha reso possibile far riavere a persone anziane somme di alcune centinaia di euro, che altrimenti sarebbero rimaste in un limbo o comunque sospese in un continuo rimpallo fra chi doveva dare e chi ricevere. L’Anc laghese ha anche un sito ricco di informazioni per tutti i cittadini su come difendersi dalle truffe, ma anche che fare in caso di minacce da un compagno o convivente e chi chiamare. Quali i segnali con la mano che una donna deve fare quando si sente in pericolo ed ha bisogno di aiuto se costretta dal partner a seguirla per forza. Un’associazione, presieduta dall’ex sottotenente Vincenzo Orsini, con 106 associati fra militari in servizio, effettivi, familiari e simpatizzanti, aumentati, nonostante la prematura perdita di due storici soci, Rodolfo Gallesi e Alberto Grassi.

L’Anc, si impegna ad effettuare la vigilanza all’ingresso e all’uscita, degli scolari, nei plessi di via Venturini, via Roma e in via Frank, un’attività questa molto impegnativa, svolta senza interruzioni per tutta l’annata scolastica, che dà sicurezza ai tanti genitori degli alunni. E’ stata organizzata la borsa di studio, per i bambini delle scuole primarie, alla memoria del Vice Brigadiere Cristiano Scantamburlo. In maggio la sezione, è stata tra le primissime associazioni, mobilitatesi per dare un aiuto concreto alle sfortunate popolazioni delle vicina Romagna, duramente colpite dall’alluvione. I volontari hanno coinvolto anche i laghesi che hanno contribuito con generosità, donando alimentari, vestiario ed altro materiale di prima necessita, poi consegnato al centro di raccolta di Argenta. Infine tre soci hanno fatto un corso per la manipolazione dei cibi e nel prossimo futuro l’obiettivo è di specializzare altri volontari nell’utilizzo di defibrillatori, per essere sempre più al servizio dei cittadini.

cla.casta.