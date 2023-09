L’Anc Ferrara festeggia i 25 anni: "Siamo la più numerosa in Italia"

Da Italodisco a Italofisco è un attimo. A maggior ragione se la rivisitazione del tormentone estivo dei The Kolors sarà la colonna sonora di una festa di commercialisti. O meglio, la festa per i 25 anni di attività della sezione estense dell’Associazione Nazionale Commercialisti sul territorio. L’appuntamento da segnare in calendario è mercoledì 20 settembre dalle 19.30 al College (in via Arianuova, 91). "Si tratterà – spiega il presidente di Anc Ferrara, Alberto Carion – di un appuntamento conviviale dedicato ai professionisti, che quotidianamente si impegnano nel portare avanti le battaglie e le istanze che caratterizzano da sempre la nostra attività". Come tutte le ricorrenze, il traguardo del quarto di secolo è un’occasione per fare dei bilanci. Guardandosi alle spalle, ma con la proiezione sul futuro. "Quando mi sono insediato – ripercorre un po’ di storia il presidente – l’associazione annoverava un numero complessivo di iscritti che non superava quota cinquanta. Oggi, le tessere sono trecentocinquanta. E questo, oltre a conferirci una grande responsabilità, rappresenta un grande orgoglio oltre che un primato". Sì perché, aggiunge Carion, "quella di Ferrara e, tra le 50 associazioni territoriali, la più numerosa a livello nazionale". A suggellare la serata di mercoledì prossimo, oltre a una poderosa ospitata di tanti fra i principali relatori dei corsi di formazione che Anc eroga periodicamente, ci sarà il presidente nazionale di Anc, Marco Cuchel. E, nel corso della serata, è prevista anche la visita del primo cittadino Alan Fabbri. Dopo i saluti introduttivi previsti alle 20, sarà la volta della cena e a seguire del dj set che partirà alle 22.30. A proposito di attività di Anc, è la responsabile della formazione dell’associazione, Laura Fabbri (assieme al vicepresidente, Paolo Lucianetti) a illustrare le attività dell’anno in corso. "Uno dei servizi principali che Anc offre ai propri iscritti – così Fabbri – è la formazione. Complessivamente, sono circa 120 ore annuali erogate. Un percorso che, al di là degli aspetti più strettamente legati alla dimensione fiscale si allargano anche ad altri ambiti". Ma, visto che è periodo, Fabbri spiega che proprio nei giorni scorsi Anc ha realizzato un appuntamento sulle novità contenute nella legge delega. "Dalla minore tassazione prevista sulle tredicesime dei lavoratori dipendenti – prosegue alla revisione dell’Iva, passando per la rivisitazione degli scaglioni Irpef, finendo con l’applicazione della cedolare secca sui negozi". Insomma, della Delega fiscale ce ne sarà ancora tanto da parlare. Però, l’occasione è quella della festa. Per cui, accantoniamo bilanci e dichiarazioni e alziamo la musica. Ovviamente, al ritmo di Italofisco.