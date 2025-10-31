Lancia una sedia dalla finestra e i compagni filmano tutto: follia in una scuola superiore

Ferrara, 31 ottobre 2025 – È suonata la campanella da qualche minuto, stanno scendendo le scale dell’istituto, una scala esterna di cemento. Uno studente – indossa una maglietta, i capelli ricci, uno zainetto nero – regge, alta sulla testa, con entrambe le mani una sedia. L’audio non si sente bene, sembra dire spostati ad un altro ragazzo che si trova sulla scala. Poi ancora, “Sì, sta riprendendo”. E il nome di un alunno. E quell’incitazione “Vai, vai, vai”. E lui va, alza la sedia un po’ di più e la lancia, come fosse Hulk, dal parapetto. Attorno a lui un gruppetto di coetanei, ridono, si allontanano velocemente. Sotto c’è il cortile della scuola.

Il padre di uno studente: “Poteva essere una tragedia”

“Poteva farsi male qualcuno, poteva essere una tragedia”, a parlare è il papà di uno studente che frequenta la scuola dell’Alto Ferrarese, un istituto superiore, dove è stato girato il video. Titolo, il lancio della sedia. L’ultimo episodio di vandalismo registrato in quell’edificio. Dall’inizio dell’anno i riflettori si sono accesi più volte sulla scuola, proprio per il comportamento di alcuni iscritti – al primo e secondo anno –, comportamento da teppisti. Il video – presa diretta sul ’getto’ della scarana – è stato girato in più versioni.

Non è la prima volta: da lì è stato gettato anche un tavolo

L’impresa è filmata in ogni sequenza. Poi solo il volo della sedia. “Lì sotto – riprende il genitore – c’è il cortile, passano gli studenti, il personale della scuola. Ma non è la prima volta”. Sempre di lanci si parla, ma in questo caso del tavolo. “Sì, erano almeno in tre. E anche in quel caso è stato girato un filmato”.

Si tratta di baby teppisti: non hanno più di 15 anni

Non si contano i consigli d’istituto per cercare di mettere un freno al gruppo di teppisti che ha 14 e 15 anni. “Sono iscritti nella fascia dell’obbligo, il periodo peggiore. Si tratta di ragazzi che non vogliono andare a scuola. Poi dal terzo anno non ci sono più e la situazione si normalizza”.

Il dirigente: “Stiamo individuando i responsabili, poi scatteranno le sospensioni”

La dirigenza della scuola, entrata in possesso del filmato, sta identificando i ragazzi. Il lanciatore, quelli che riprendevano. Un gruppetto – dalle immagini del video quattro adolescenti – che rischia di passare grossi guai. Dice il dirigente scolastico: “Appena avremo chiaro il quadro delle responsabilità procederemo con le sospensioni. Adesso la procedura è quella di uno stop dalle lezioni con l’obbligo di fare in alcune associazioni attività sociali. In questo modo non restano chiusi in casa senza fare nulla, rimedio peggiore forse del male”.

La bacchettata ai genitori

Il dirigente, con il suo staff, sta affrontando la situazione che si è venuta a verificare nella scuola con decisione. Numerosi gli incontri, numerose anche le misure disciplinari. Decisa la bacchettata ad alcuni genitori: “Dovrebbero educare i figli, non abdicare al loro ruolo. O peggio prendersela con la scuola quando adotta provvedimenti nei confronti dei figli indisciplinati. Per non dire peggio”. Chiare le parole del papà che ha denunciato l’ultimo episodio. “Mi metto nei panni dei professori, del dirigente. Cosa puoi fare quando ti trovi davanti dei teppisti?”. Che lanciano sedie dalle scale.