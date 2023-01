Lancio di petardi e cassonetti a fuoco, pioggia di chiamate ai vigili

E’ ormai da alcuni anni l’hobby di chi approfitta dell’ultima notte dell’anno per dare una dimostrazione del suo – sicuramente molto basso – quoziente d’intelligenza. Dare fuoco ai cassonetti dei rifiuti lanciando magari all’interno dei contenitori i petardi fa parte della moda dei teppisti che si sono scatenati in quello che per loro è un divertimento nelle ore a cavallo tra il 2022 e l’arrivo del 2023. Risultato, i vigili del fuoco costretti a correre per la città a sirene spiegate per spegnere roghi, tra il fumo e la rabbia dei residenti. Da via Zerbinate a via Ludovico Ticchioni, da Comacchio – due i roghi registrati nella cittadina – a Marrara, frazione di Ferrara. In tutto le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire una decina di volte nel corso della notte, spesso sull’onda delle chiamate dei cittadini che vedevano ardere i contenitori dell’immondizia. Morale, un danno economico non di poco conto perché quei cassonetti spesso devono essere sostituiti. Ma, ormai è cosa nota, la madre dei cretini è sempre incinta. Con una frequenza maggiore evidentemente nella notte dell’ultimo dell’anno. Curioso fuoriprogramma anche durante la festa dell’incendio del castello. Una tendina alla finestra di una delle torri del Castello è stata lambita dal fuoco. La fotografia con la tendina annerita ha fatto il giro dei Social raccogliendo una pioggia di commenti.