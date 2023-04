L’andamento della criminalità I reati sono in diminuzione Piaga furti: la metà del totale

di Federico Malavasi

Calano i reati ma rimane la piaga dei furti, che continuano a rappresentare la metà degli illeciti denunciati. È, in sintesi, la panoramica sull’andamento della criminalità in provincia di Ferrara emersa nel corso della festa per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Durante la cerimonia che si è svolta ieri al teatro Nuovo, il questore Salvatore Calabrese ha illustrato numeri e risultati di un anno di attività. Il primo dato è appunto quello relativo all’andamento della delittuosità. Il raffronto è tra il 2022 e il 2019, primo anno pienamente confrontabile in quanto precedente alla pandemia. A livello provinciale, nel 2022 sono stati denunciati 13.667 reati contro i 14.418 del 2019. Stringendo il focus sul solo capoluogo, i delitti segnalati nel 2022 sono stati 7.490 contro i 7.890 dell’anno precedente alla pandemia. Per la stragrande maggioranza (il 67%) si tratta furti, danneggiamenti e truffe o frodi informatiche. Nel complesso, in città, il 46% dei reati denunciati sono furti. Una percentuale sensibile, nonostante in realtà il numero di colpi sia in calo. Si parla infatti di una flessione del 14,8% nel capoluogo (con 500 furti in meno rispetto al periodo precedente) e del 20% in provincia. Per quanto riguarda i furti in abitazione, nel 2022 si è registrata una diminuzione del 14,4% (79 episodi in meno rispetto al 2019). In provincia il calo è del 12%. Il tutto si inserisce in un contesto in cui l’Emilia Romagna è la seconda regione d’Italia (dopo il Veneto) per furti in abitazione in relazione al numero di abitanti.

A contribuire alla riduzione di uno tra i reati più odiosi ci sono alcuni arresti effettuati in questi mesi i quali, come ha specificato il questore, hanno "consentito di individuare alcuni gruppi specializzati in queste azioni, provenienti anche da province limitrofe". A registrare un aumento sono invece state le truffe e le frodi informatiche, cresciute soprattutto nel corso del lockdown. A Ferrara l’incremento è stato del 29% nel 2020 rispetto al 2019 e del 45,7% nel 2021 mentre nel 2022 sono calati del 9,3% rispetto al 2021. In netta diminuzione, infine, le lesioni dolose, le violenze sessuali e le rapine commesse nel capoluogo.

Il focus del questore si è poi spostato sull’attività svolta dalla polizia di Stato nel corso del 2022. Nel dettaglio, è aumentato il numero degli arrestati, passati dai 73 del 2019 ai 95 del 2022 (+30,1%) e dei denunciati, saliti dai 639 del 2019 ai 692 del 2022 (+8,3%). In salita anche il numero complessivo di persone e veicoli sottoposti a controllo, "risultato tangibile dell’incremento della presenza delle pattuglie sulle strade". Dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020 erano state controllate 14.538 persone e 6.699 veicoli. Dal primo aprile 2022 al 31 marzo 2023 sono state controllate 40.164 persone (aumento del 176%) e 11.847 veicoli (aumento del 76,8%). Le chiamate al 113 arrivate nei dodici mesi del 2022 sono state 24.232 mentre 523 sono stati gli interventi di soccorso pubblico, 1.035 quelli di polizia giudiziaria e seimila gli altri interventi. Sul fronte della lotta alla droga, si è passati da una media di 5 chili di stupefacenti sequestrati negli ultimi anni ai 90 chili di quest’anno. Un risultato, ha spiegato il questore, frutto "di una strategia investigativa incentrata sia sullo spaccio in strada che sui canali di rifornimento".

Sul fronte dell’attività investigativa, i sopralluoghi della polizia scientifica sono aumentati del 198% in dodici mesi e la squadra mobile ha eseguito 46 arresti, di cui 20 per droga e 16 per reati contro il patrimonio. I denunciati sono stati 178 e oltre duemila in tutto i servizi contro lo spaccio e contro i furti. Sul fronte dell’immigrazione, infine, sono state ricevute 16.964 istanze di rilascio di permesso di soggiorno mentre sono stati emessi 216 decreti di espulsione.