’L’angelo di pietra’ con Marcello Simoni

Questo pomeriggio, nella sala dell’oratorio San Crispino di Libraccio – ore 17.30 –, si terrà la presentazione de ’L’angelo di pietra’, il nuovo libro di Marcello Simoni. In dialogo con l’autore ci sarà Maria Gloria Panizza.

Nella Ferrara del Seicento si aggira un assassino di donne che sembra spostarsi tra il mondo onirico e la realtà, lasciando dietro di sé solo un profumo di fiori. Per fermarlo ci vuole qualcuno che non sia facile preda della suggestione e dell’inganno. Qualcuno in possesso di una razionalità rigida, quasi ferrea.

L’orgoglio intellettuale ha sempre procurato problemi a fra’ Girolamo Svampa. E le cose non sono migliorate nell’ex capitale estense. Il suo carattere scontroso non accenna ad addolcirsi nemmeno davanti alla richiesta d’aiuto di una giovane aristocratica in difficoltà.

Ad affrontare insieme a lui queste acque inquiete ci sono Margherita Basile, amante, artista e spia, Cagnolo Alfieri, coraggioso uomo d’armi, e padre Francesco Capiferro, confratello dalla prodigiosa cultura.

Con ’Il mercante di libri maledetti’ (2011), il suo romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella.