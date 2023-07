L’Anima Argentina di Lido di Spina Prende il largo ‘Tutte le direzioni’

Si riparte con Tutte le direzioni in Summertime 2023, rassegna ideata e organizzata dal Gruppo dei 10, che si conclude al mare con altri quattro concerti.

Domani al Bagno Marrakech di Lido di Spina c’è “Anima Argentina”, per viaggiare sulle rive del Rio de la Plata con Juan Carlos ’Flaco’ Biondini chitarra e voce, Oscar Del Barba alle tastiere e fisarmonica, Giacomo Marzi al basso elettrico e Paolo Mozzoni alla batteria. L’accurata scelta dei brani tratti dalla musica urbana di Buenos Aires si integrerà perfettamente con alcune canzoni provenienti dalla Nueva Trova cubana che ha trovato in due grandi cantautori quali Silvio Rodriguez e Pablo Milanès i suoi più grandi esponenti.

Il gruppo nterpreta alcuni brani del argentino e altri di propria composizione. Un concerto di grande impatto, sonoro ed emotivo, che coinvolge completamente lo spettatore e in cui emergono in modo evidente le comuni radici africane della musica del Rio de la Plata e quella dell’area caraibica. All’interno di un concerto strumentale saranno inseriti alcuni brani vocali di rara bellezza che, purtroppo,

non hanno solitamente diffusione. All’esecuzione musicale saranno alternati brevi cenni storici, biografici e aneddotici riguardanti i brani e i loro autori.

Il concerto inizia alle 21.30 ed è preceduto dalla cena. Per info e prenotazioni: 333.6515009.

Mercoledì 2 agosto, sempre al Bagno Marrakech, in concerto c’è Hamish Stuart Italian Band. Hamish Stuart è attualmente membro del All Ringo Starr and His All-Star Band, dopo aver condiviso il palco per otto anni con un’altra leggenda della storia della musica, Sir Paul McCartney dei Beatles. Giovedì 10 agosto invece la serata è dedicata alle canzoni più belle di Battisti con “Anima Lucio”. Protagonisti sono tre grandi interpreti: Massimo Luca alla chitarra elettrica e voce, Bob Callero al basso elettrico e Gianni Dall’Aglio alla batteria, ovvero il superlativo trio che ha affiancato il musicista romano in tutta la sua carriera concertistica e discografica.

Tutte le Direzioni si concluderà venerdì 25 agosto al Bagno Medusa 1 di Lido degli Estensi a ritmo di “Swing, Swing, Swing!” con l’energia di Saint Germain

Swing Quartet, che porterà il pubblico, attraverso la musica, nella Parigi anni Cinquanta, dal ducato di Ellington ai reami di Django Reinhardt con Davide Veronese alla tromba e voce, Marco Putinato ai sassofoni, Andrea Boschetti alla chitarra e Beppe Pilotto al contrabbasso.