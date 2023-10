L’anima frammentata della ‘Divina’. Una danza tra successo e solitudine

Oggi (alle 16) al teatro Comunale debutta in prima mondiale ‘Private Callas’, spettacolo corale della Compagnia Artemis Danza nell’ambito del progetto CorpiViolati. La coreografa ferrarese Monica Casadei torna nella sua città natale per presentare il suo nuovo lavoro, che racconta l’anima frammentata della ‘Divina’ Maria Callas, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita (New York, 2 dicembre 1923). Lo spettacolo è dedicato all’indimenticabile artista, la Voix du Siecle del ‘900 che ha portato in scena le più celebri protagoniste dell’opera. Si contraddistinse per presenza scenica, voce e carisma, e viene celebrata in uno spettacolo che mette in luce i chiaroscuri di una vita segnata dal successo e dalla solitudine.

Il tema dell’abbandono e della violenza, nel suo aspetto forse più subdolo ed invisibile, ritorna in questa creazione, anch’essa coprodotta dal teatro Comunale, che mette a nudo il dramma privato di una diva, celato dietro il lusso della sua vita pubblica e la grandiosità delle eroine tormentate che interpretava sul palcoscenico. Una pièce corale per mettere in scena l’anima frammentata de ‘la Divina’, che incessantemente ha lottato per la propria affermazione e per il ruolo della donna nella società. Di origine ferrarese, Monica Casadei, dopo una carriera agonistica in ginnastica ritmica, si dedica allo studio della danza classica e moderna, prima in Italia, poi a Londra, infine a Parigi, dove incontra i coreografi Pierre Doussaint e Isabelle Dubouloz e il maestro André Cognard Hanshi So shihan, con il quale tuttora pratica l’arte marziale dell’Aikido. Fonda in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di produzione che conta, ad oggi, oltre quaranta creazioni originali.

Fondamentali nella ricerca artistica di Monica Casadei sono la contaminazione con differenti territori artistici, culturali e geografici, oltre all’esplorazione di luoghi e spazi urbani che divengono teatro di azioni performative.