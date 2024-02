L’anniversario. In memoria di Gorini, paladino della libertà

Oggi cadrà l’anniversario della morte dell’onorevole avvocato Natale Gorini avvenuta il 2 febbraio del 1978. Parlamentare, medaglia d’argento al valor militare e vice sindaco di Ferrara.

Fu presidente della Federazione Gioventù di Azione Cattolica negli anni del Fascismo, e non esitò a darne le dimissioni, quando vi fu l’avvicinamento, per lui inaccettabile, del mondo cattolico al Fascismo. Entrato nel Partito Popolare, la sua opposizione al regime, gli procurò numerose violenze fisiche e morali. Tutto ciò però non gli impedì di collaborare coi colleghi costituitisi parte civile nel processo Don Minzoni, affrontando a viso aperto i gerarchi fascisti ribadendo le tesi della violenza e del sopruso. Nel 1925 le difficoltà di svolgere liberamente la propria professione, dopo aver avuto incendiato il suo studio ed essere stato percosso da squadristi fascisti, lo portarono a lasciare la politica attiva e ad operare anche nel Basso Ferrarese, accumulando una profonda conoscenza dei problemi di quelle genti. Nel decimo anniversario della morte, l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, in visita a Ferrara, volle rinnovare la sua memoria in un’assemblea nel Comune di Ferrara; nel 2006 il Comune di Ferrara lo ha onorato intitolandogli una via di Porotto. Paolo Mezzogori intitolò il libro a lui dedicato ‘Natale Gorini, la politica del concreto’. Natale Gorini, candidatosi anche per le sollecitazioni dell’allora Arcivescovo Ruggero Bovelli, veniva eletto deputato nelle elezioni dell’ aprile 1948 e riconfermato in quelle del 1953 nella lista della Democrazia Cristiana della quale era stato segretario provinciale.