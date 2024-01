L’anno inizia nel nome di Brayan. É lui il primo nato in provincia

È nel suo nome l’inizio del nuovo anno. Brayan (foto), un bellissimo cucciolo di quasi 3 chili e mezzo e alto più di mezzo metro, non è venuto alla luce proprio allo scoccare della mezzanotte, ma alla fine non si è fatto attendere molto, poco più di due ore. Alle 2.14 è nato nel reparto di Ostetricia di Cona: il primo in provincia di Ferrara nel 2024. Piccolo e già agli onori della cronaca. La mamma Denilda sta bene e ha festeggiato il lieto evento assieme al papà Donato. La famiglia è residente a Terre del Reno.