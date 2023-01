L’anno nero finisce al rogo Torna a bruciare la befana

Le fiamme illuminano gli occhi sgranati di un bambino, che ha visto nel volgere di un anno cambiare il suo mondo dal trenino elettrico alla consolle. Si stampano sui volti di due fidanzati, sui loro cappotti comprati in saldo; sul giubbotto 50% acrilico dell’imprenditore che è passato da un fatturato che galoppa ad uno che arranca, un ricordo le cravatte di seta. Stretti stretti, in piazza municipale, ai piedi del fantoccio che brucia un anno partito male, finito peggio. Il rogo tutti sperano – le dita incrociate – si porti via le bollette che scottano, i bagliori di una guerra, l’inflazione che non dà tregua. Tanti i desideri per il 2023, un rito al quale si torna a credere. Per scaramanzia.

La befana, chi l’ha vista? L’ultimo rogo a gennaio 2020, in piazza Savonarola. Poi il Covid spazzò via vite e sogni, aspirazioni e speranze. Spiega come è stato creato il fantoccio Serena Costabile, segretaria del Rione San Paolo alla regia dell’evento. "E’ alto quasi tre metri, ci hanno lavorano una quindicina di volontari – precisa –. Una tradizione cominciata 14 anni fa, che torna a vivere". Con buona pace degli ambientalisti più radicali che le befane le volevano sfrattare, perché fiamme e fumo sporcavano l’aria. La Contrada Rione San Paolo ha regalato ai bambini calze e divertimento. Con baby dance, animazione di Arcigay e ‘Pagliacci senza gloria’. Nel silenzio dell’attesa il crepitio del fuoco, rito liberatorio per spazzare via i brutti pensieri. Che sono tanti. La Befana è andata a trovare i bambini ricoverati al Sant’Anna di Cona. Le calze offerte da Comart di Copparo, copie del libro ‘Una ragazza particolare. Lo scrigno dei desideri’ di Leonora Guerrina e zainetti, puzzle, cappellini e album da colorare donati dalla Questura sono stati recapitati alle degenze pediatriche e al day hospital di oncoematologia pediatrica. C’erano i dottori Binetti e Lambertini, Marco Sandri, direttore del distretto centro Nord, l’assessore Cristina Coletti e il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. Doni nella caserma dei vigili del fuoco, la befana ha portato la calza ai figli dei dipendenti. A Lido degli Estensi la ’vecchia’ vien dal mare con giochi, danze e dolci. Parte bene il 2023 almeno per gli innamorati. Il Winter Park al parco Coletta, nel cuore del Gad, sarà aperto fino al 14 febbraio, San Valentino. Lo ha annunciato il vicesindaco Nicola Lodi dopo il concerto gospel da tutto esaurito di ieri.