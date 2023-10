L’annuncio di Grandi : "In vendita un riso per sostenere A-Rose e la ricerca oncologica"

Di economia, ricerca e salute, in chiave ferrarese, si è parlato l’altro giorno a Fico (presente il suo fondatore Oscar Farinetti) dimostrando che quando questi mondi si alleano e danno vita convintamente a progetti seri quanto ambiziosi, l’orizzonte può aprirsi a grandi speranze e soprattutto ad autentiche certezze. L’incontro, coordinato da Gloria Minarelli, è partito con l’annuncio, dato da Alessandro Grandi (patron della Grandi riso) e anticipato nei mesi scorsi dal Carlino, del lancio di uno speciale prodotto di indiscutibile qualità (carnaroli in purezza del Delta del Po) di cui una percentuale del fatturato sarà destinato ai progetti portati avanti dall’associazione ferrarese di ricerca A-rose, presente all’iniziativa con molti suoi esponenti. "Non si tratta di una semplice promozione commerciale – ha aggiunto Grandi – ma di una confezione che rimarrà nel tempo". A fare gli onori di casa, si diceva, è intervenuto lo stesso Farinetti che ha confermato la rivisitazione e il rilancio di Fico facendo leva anche su nuovi investitori cinesi e americani. L’imprenditore si è poi soffermato sui temi dell’imprenditoria sociale, della sua forte responsabilità non solo in senso produttivo, del suo orientamento verso il bene comune e sulla necessità di fare squadra in Europa e nel mondo senza vantarsi di essere i più bravi, "sennò è controproducente". Sempre di impresa, e dei suoi valori, ha parlato Adriano Facchini, agronomo e "tessitore sociale"; impresa necessaria per produrre i beni conseguenti al forte aumento della popolazione mondiale, a cominciare dal cibo buono e sicuro. Il tutto individuando sistemi nuovi per inquinare meno. Si è poi soffermato sulla storia del riso, giunto a Ferrara con gli estensi e subito sviluppatosi e oggi all’avanguardia grazie alla tecnica e alla posizione geografica lontana da fonti di inquinamento. Economia, si diceva, e salute: Carlotta Giorgi, docente di patologia a Unife e ricercatrice (ha conseguito importanti premi internazionali), ha appunto sottolineato la fondamentale rilevanza della ricerca, purtroppo ancora poco supportata, finanziariamente, dal sistema pubblico nonostante i passi da gigante che essa ha consentito alla scienza e in particolare alla medicina. Giorgi (giovane madre con cinque figli) ha ribadito lo slogan di A-rose: "Batteremo il cancro". Con lei in associazione i professori Paolo Pinton, Francesco Fiorica e Gabriele Anania. Ha concluso Gaetano Bisceglie di Fineco, una banca da sempre impegnata sul fronte dell’etica e della responsabilità sociale.

Alberto Lazzarini