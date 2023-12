L’annuncio: torna l’esercito

Torna l’esercito in città. E con maggiori risorse. I militari dell’operazione ‘Strade sicure’ prendono nuovamente servizio a Ferrara a partire dal primo settembre. L’annuncio è però precedente, e risale al 5 agosto. Il contingente era stato ritirato nel 2022 e da allora era partita una fitta interlocuzione tra l’amministrazione estense e il governo, al fine di ottenere un dietrofront. Passo indietro che alla fine è arrivato. Da settembre le mimetiche (quindici militari in tutto) hanno di nuovo preso servizio per le strade della città. "Abbiamo dimostrato che a Ferrara è stato fatto un ottimo lavoro" dichiarò all’epoca il vicesindaco Nicola Lodi.