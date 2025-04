L’Anpi di Bondeno premia Tartari e Mori

Le ricerche accurate e preziose di Edmo Mori negli archivi che si fanno libri, il restauro filologico del monumento di Eros Tartari che restituisce i nomi dei soldati: due uomini di Bondeno che contribuiscono, gratuitamente, a tramandare la storia e la memoria. L’Anpi di Bondeno li premia come ‘custodi della memoria’ donando loro la ‘tessera ad onorem’.

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la sezione di Bondeno si prepara a celebrare non solo la fine dell’oppressione nazifascista, ma anche l’impegno di due concittadini che hanno dedicato la loro vita a preservare la memoria di quel periodo cruciale. "Desideriamo rivolgere un caloroso ringraziamento a Eros Tartari e Edmo Mori – spiega Bracciano Lodi dell’Anpi –. che si sono impegnati per valorizzare la memoria storica della Resistenza del nostro paese".

Eros Tartari, con la collaborazione del Comune, ha recentemente restaurato il monumento di piazza Gramsci, un simbolo della lotta partigiana. Edmo Mori, invece, ha dedicato anni alla ricerca storica e alla raccolta di testimonianze dirette. Il suo impegno culminato nella pubblicazione, insieme allo stesso Lodi, del libro "Storia della Resistenza a Bondeno", presentato anche nelle scuole locali.

L’Anpi di Bondeno consegnerà a Tartari e Mori la tessera onoraria dell’associazione venerdì 25 aprile.