L’Anpi: "È inopportuna" Fabbri: "Critica politica"

Botta e risposta tra Anpi Ferrara, istituzioni e organizzatori. "L’Anpi ritiene inopportuna – scrive la sezione ferrarese – la presenza nella Colonna della Libertà di figuranti dell’esercito tedesco o della repubblica sociale italiania che in quel contesto storico, furono cacciati e sconfitti dagli eserciti Alleati".

Ferma la risposta degli organizzatori Simone Guidorsi e Filippo Spadi. "Nel nostro statuto – le loro parole – sono vietate le uniformi naziste e fasciste e viene fatta un’attenta selezione dei mezzi. Vogliamo e dobbiamo valorizzare la libertà invece di dover affrontare polemiche strumentali che da Mirandola, dove siamo stati usati da ariete contro l’amministrazione, sono arrivate ora fino a qui. Speriamo di non dover essere costretti a tutelarci per vie legali. Dispiace perché con tante Anpi abbiamo sempre collaborato e con Ferrara c’è sempre stato un dialogo. Abbiamo avuto un recente colloquio e abbiamo dato le nostre spiegazioni". Sulla questione interviene anche il sindaco Alan Fabbri. "Dispiace vedere che questa associazione non ha fatto polemica quando a Ferrara c’era una giunta di sinistra e lo fa ora con questa amministrazione – dice – è anche poco rispettosa nei confronti dei tanti comuni, organi elettivi e democratici, che stanno lavorando insieme per questo evento e hanno anche investito risorse. Questa strumentalizzazione non rende onore. Sarà invece un momento di pace, importante, che farà tornare sulle strade tanta gente, sarà un momento di ricordo. Abbiamo investito risorse per cercare di arricchire questa giornata. Se anche ci fosse stato qualche rievocatore della parte opposta sarebbe stato giusto per far capire quali erano i due fronti". Parere condiviso dai comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Copparo e Vigarano. "E’ antistorico prendere questa posizione", dice l’assessore Paola Peruffo di Copparo.

l. g.