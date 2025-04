"L’Anpi e Ventotene: ora la sinistra rifletta sugli esiti del manifesto"

Caro Carlino,

l’Anpi ha deciso di dare lettura pubblica, presso il Ponte della Pace, al cosiddetto ’Manifesto di Ventotene’, da cui ha avuto origine l’attuale Unione Europea, nella quale molti cittadini non si sentono rappresentati. Avrebbero fatto meglio a leggere le lettere degli antifascisti ferraresi condannati a morte. Cassoli e Trentini rileggano anche ’Contro Ventotene’ di Alessandro Somma e riflettano sugli esiti di quel manifesto: una Europa di mercanti e di burocrati, pronta al riarmo, non certo una Europa dei popoli. La sinistra non ha di meglio da proporre?

Grazie per la pubblicazione della lettera, porgo cordiali saluti alla redazione.

Anna Fiorini