L’anteprima di ’Infamous offspring’

Sabato sera al Teatro Comunale cinquecento spettatori hanno acclamato l’anteprima mondiale e prima (e per ora unica) data nazionale di Infamous Offspring, il nuovo, avvincente lavoro firmato dal regista e coreografo belga Wim Vandekeybus con la sua compagnia Ultima Vez, coprodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

Alla città di Ferrara la compagnia è fortemente legata da molti anni, con coproduzioni, residenze e tantissimi spettacoli, fin dal 1997 quando Vandekeybus portò al Comunale “7 for a Secret never to be told”. Il regista e coreografo e la sua compagnia sono stati in residenza per una settimana al Comunale, per finalizzare il lavoro che ha debuttato ieri sera e che ora si avvia verso una tournée internazionale: la prima a Lussemburgo il 7 novembre, per proseguire poi ad Amsterdam a fine novembre, a Bruxelles e sempre in Belgio a Hasselt, Lovanio e Bruges tra dicembre 2023 e gli inizi del 2024. Tra gli artisti più interessanti del panorama della danza contemporanea internazionale, con “Infamous Offspring” Vandekeybus ha portato in scena una moderna famiglia “patchwork” ispirata alla mitologia greca e ricreata attraverso l’universo di Ultima Vez e della poetessa Fiona Benson. Nell’ultima creazione di Wim Vandekeybus, un nuovo cast di nove attori e danzatori si avventura nel labirinto dei racconti antichi. Tra loro c’è anche l’artista scozzese Iona Kewney, nel ruolo di Efesto, che in scena oltre a danzare realizza disegni con il suo personalissimo linguaggio immaginifico. Sul palco come sullo schermo, dove Zeus (Daniel Copeland) ed Era (Lucy Black), nucleo del pantheon greco, dialogano “dall’alto” con i loro discendenti, la danza si fonde con le poesie per creare un unico nuovo mondo. “Lo spettacolo – ha detto Wim Vandekeybus durante l’incontro con la compagnia organizzato al Ridotto del Teatro, in vista dell’avant-première – è una sorta di riflessione su questa progenie infame (letteralmente la traduzione di “Infamous Offspring”), del loro rapporto con il padre e la madre, Zeus ed Era, oltre che delle relazioni tra loro". I prossimi appuntamenti con la danza contemporanea al Comunale saranno due prime assolute: il 29 ottobre (ore 16) con “Private Callas”, pièce corale della Compagnia Artemis Danza, e il 5 novembre (ore 16) con “Ethio-Gnawa Possible Worlds” con l’Orchestra Creativa Emilia Romagna.