L’anteprima in laguna Comincia la musica Le note degli artisti tra canali e Trepponti

Ci siamo. Anche quest’anno, Comacchio aprirà l’atteso Ferrara Buskers Festival. Come da tradizione la città ospiterà oggi l’anteprima della 36^ edizione del Festival, in programma a Ferrara da domani a domenica con performance musicali e non solo di più di 100 buskers internazionali, selezionati tra le oltre 650 richieste ricevute da tutto il mondo. Sono quattordici i gruppi buskers scelti per portare i propri spettacoli nelle vie e i canali di Comacchio, a partire dalle 21.30 e fino alla mezzanotte, con l’importante obiettivo di coinvolgere e condurre ogni spettatore in un viaggio originale e autentico, alla scoperta dell’arte di strada. Quella fatta "a cappello", simbolo quest’ultimo di uno scambio che avviene tra l’artista che dona la sua performance e il pubblico che lasciando un’offerta ne riconosce il valore.

Comacchio sarà un vero e proprio melting pot musicale e culturale da vivere nella sua interezza, lasciandosi conquistare dalle note di tantissimi protagonisti. Arrivano direttamente dall’Australia: Ziggy McNeill che attraverso un pedale loop crea un’ondata di musica acustica con influenze dal Rock’n’Roll al Flamenco spagnolo, Benny Bettane, capace di toccare l’anima nel profondo grazie all’uso sapiente del suo handpan, e Jordan Mac, musicista virtuoso e cantautore folk che si farà immediatamente riconoscere per la grande abilità alla chitarra 12 corde. Sarà proprio quest’ultima ad essere protagonista di molti spettacoli, tra i quali anche quello di Reuben Stone, cantante tedesco che riesce a ricreare da solo il suono di una band completa anche grazie alle melodie in loop. Grande ritorno al Festival invece per gli Itchy Teeth, gruppo psycho-pop britannico che negli anni ha conquistato anche il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood, mentre si esibiranno per la prima volta gli Around About Dusk con la loro musica originale grazie a strumenti eclettici e ricche armonie vocali. Sono infine buskers Made in Italy StradeAperte, Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, Brass to House, BastardJazz e Rodolfo Bandiera Show con diverse perfomance che vanno dal jazz al folk fino al funky e blues. Ad affiancare l’artista cileno El Kote, che fa ritorno tra i giocolieri per affascinare il pubblico con le sue acrobazie capaci di fondere tecniche circensi, clownerie e improvvisazione teatrale, sarà Gregorio "Greg" Mancino con la sua Movimentart. Artista poliedrico.

"È la ventinovesima volta che riproponiamo questa anteprima – così il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri – siamo molto felici. È un avvenimento dal carattere ormai storico, molto importante per Comacchio: non vedo l’ora di partecipare. "Comacchio è ormai la nostra seconda casa – aggiunge Stefano Bottoni, fondatore del festival – è una tappa imprescindibile per noi ma soprattutto per tanti artisti che vogliono esibirsi in questi luoghi magici". "Una manifestazione di spicco – dichiara Emanuela Mari, assessore al turismo e alla cultura di Comacchio – che si inserisce in un già ricchissimo calendario di appuntamenti che contraddistingue la Riviera di Comacchio". "Il Ferrara Buskers Festival – chiude il vicesindaco, Maura Tomasi – per Comacchio è, ormai, una certezza: vogliamo consolidare questo binomio che riesce a coniugare la bellezza e la suggestione di un territorio unico con la magia e l’incanto della musica e dell’arte di strada".

f.f.