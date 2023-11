Lanterna di Venere. Ora c’è il ponte

GORINO

Dal porto di Gorino ora si potrà raggiungere a piedi o in bici un punto di straordinaria bellezza: la Lanterna Vecchia. Questo grazie al nuovo ponte, realizzato dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna con i finanziamenti derivanti dal Piano di Sviluppo della Regione Emilia Romagna, gestiti dal Gal Delta 2000, e con la fattiva collaborazione del Comune di Goro. La spesa complessiva è stata di 293.342,76 euro, di cui 267mila derivanti da Delta 2000, 15mila dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna e 11mila dal Comune di Goro. Ieri la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del sindaco di Goro Maria Bugnoli, di Aida Morelli e Massimiliano Costa, rispettivamente presidente e direttore dell’Ente Parco, del presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, del presidente di Gal (Gruppo di Azione Locale) Delta 2000 Lorenzo Marchesini e i progettisti. La prima cittadina ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di un’opera che rappresenta "una nuova possibilità di fruizione di un percorso naturalistico che arricchisce le già numerose opzioni di visita di Gorino e del Delta in particolare" e ha annunciato che "con i fondi Pnrr sarà realizzato un ulteriore tratto di collegamento con il Faro di Goro, tale da completare un percorso di 6 chilometri".