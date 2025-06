L’Antica Fiera di Merci e Bestiame. Taglio del nastro domani alle 19

Tutto pronto per l’Antica Fiera di Merci e Bestiame. La 18a edizione si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno, nel Centro Sportivo Polivalente – Circolo Tennis Club e Parco 1° Maggio di Poggio Renatico, è l’appuntamento che rende protagonista il mondo dell’agricoltura, un evento ormai consolidato, che inaugura la stagione estiva. E’ organizzato dall’omonima associazione, con l’indispensabile collaborazione da parte di tanti volontari, è rivolto principalmente al mondo agricolo, con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio i prodotti dell’agricoltura e i valori che la caratterizzano.

Si svolge nel suo ormai tradizionale luogo, quello della zona Tennis Club e Parco 1° Maggio di via San Carlo, spazio ideale per l’incontro tra mondo agricolo ed il vasto pubblico interessato alla manifestazione, sempre molto attesa dalla cittadinanza e dai numerosi visitatori. Come ogni anno, è prevista una vasta area dedicata alla mostra mercato di macchine e attrezzature per l’agricoltura, prodotti per il giardinaggio, vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari, con frutta, verdura, salumi, formaggi, miele, olio e tanto altro.

La manifestazione costituisce occasione per scambio di idee, conoscenze, modalità di lavoro per agricoltori e produttori ma anche per le famiglie e, in particolare, per i bambini, che possono vivere un diretto contatto con la realtà della campagna e avvicinarsi al mondo degli animali. L’ingresso è gratuito.