L’antifascismo nella vita e nei libri di Giorgio Bassani. Focus e racconti

In occasione del Giorno della Memoria, oggi alle 16.30 nella sala parrocchiale San Giuseppe Lavoratore di via Panetti 3 si svolgerà (in collaborazione, con l’associazione Intornoate, Anpi, parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, Barco Centro di promozione sociale), un incontro pubblico sul tema ‘L’antifascismo a Ferrara nella storia e nei racconti di Giorgio Bassani’. Parte da Ferrara, il regime fascista che per vent’anni sottomise l’Italia e al quale donne, uomini, ragazzi si opposero con modalità e con sfumature differenti, ma con eguale e indiscutibile coraggio. La Resistenza fu un movimento corale, comprensivo di ogni istanza democratica espressa dai differenti gruppi sociali e politici antifascisti, nella quale lavoratori e intellettuali uniti furono binomio imprescindibile per il perseguimento dell’eguaglianza e della giustizia sociale. Giorgio Bassani fu un giovane antifascista e rischiò la propria vita al punto da essere arrestato. La sua testimonianza, della storia intesa nel significato morantiano, lo ha reso protagonista agente della medesima. Gli episodi della vita dello scrittore in un incontro-scontro, non solo generazionale con la famiglia e la città, sono il germe dei suoi racconti.