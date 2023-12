L’aperitivo adesso si fa nell’ovovia

L’aperitivo in viale Repubblica a Bondeno si fa in ovovia. E’ l’idea singolare di Marco Coni, titolare del Bar Caffetteria Pasticceria Coni, che ha creato con quattro cabine posizionate sul listone un nuovo dehors. Un sogno del titolare che si realizza, che unisce la montagna ad una terra di pianura e crea curiosità ed interesse. Tutto è nato da cabine nuove ma non utilizzate che Marco Coni aveva acquistato in Val di Fiemme. Da qui il trasporto a Bondeno, l’adattamento per farle diventare un ‘angolo caldo’ dove fare aperitivo in compagnia e il marchio Coni che le distingue anche da lontano rendendole uniche.