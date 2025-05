"L’appartenenza a Dio e la scelta di ascoltare la voce del Pastore"

Sono poche parole quelle che la liturgia ci propone per il vangelo della IV domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, in questo anno C. Solo quattro versetti (dal 27 al 30 del capitolo X di Giovanni) che, a conclusione del discorso di Gesù Buon Pastore, ce ne offrono una sintesi che è al tempo stesso un vertice altissimo di comunione e di rivelazione a cui Cristo ci conduce. Il discorso si snoda attraverso alcune frasi che incalzano e si coordinano l’una all’altra con la congiunzione "e", come a rendere anche linguisticamente l’irrompere di una ricchezza strabordante di contenuto tutto ugualmente profondo e rivelativo. E non si tratta qui della spiegazione di una astratta idea teologica, ma di una questione di vita che può coinvolgere nel concreto l’esistenza di ciascuno di noi e darle senso e orientamento.

Senso e orientamento anzitutto nell’appartenenza a Cristo, che parla di noi chiamandoci "Le mie pecore". Una appartenenza che viene riconosciuta da noi e si realizza, quasi come una risposta, nel nostro ascolto, nella scelta cioè di ascoltare la voce del Pastore. E in questo ascolto è scoprire, nella sua voce che ci guida, la cifra dell’amore robusto e delicato con cui egli solo ci conosce nell’intimo come nessun altro. E, conosciuti da questo amore, è seguire il Pastore attraverso la nostra vita che diviene dono a lui, sapendo di potersi fidare pienamente Ed è accogliere questo scambio di amore: il suo per me, il mio che a lui mi lega e a cui lo offro, e nuovamente il mio accolto da lui e che ora ritorna a me quale suo dono, segnato dal suo sigillo di eternità: "Io do loro la vita eterna". Così la vita che dono nella sequela dell’amore, cioè nell’intima comunione con Colui che mi conosce e nelle opere di carità verso chi mi è accanto, mi viene ridonata come vita eterna, vita di salvezza in un dialogo ora percepito ed ora silente, ma sempre ormai ininterrotto, perché egli dice: "nessuno le strapperà dalla mia mano".

Ma l’essere in comunione con Cristo è avere accesso alla comunione del Padre, è scoprire di essere il dono del Padre per il Figlio: "Il Padre mio, che me le ha date". Ed è gioia e gratitudine di vivere protetti nell’abbraccio trinitario che rende uno il Padre e il Figlio nell’Amore del reciproco dono "Io e il Padre siamo una cosa sola". Da questo abbraccio nessuno potrà mai strapparci. "Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre": anche noi, ormai parte di un amore più grande.

Monache Carmelitane Ferrara