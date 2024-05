L’appello al voto . Anselmo: "Coi 5 Stelle un rapporto speciale. In gioco la democrazia"

Il regista è il coordinatore provinciale pentastellato, Paride Guidetti. Dà la parola a tutti i candidati, in ordine shuffle. Il Movimento 5 Stelle gioca un ruolo importante nella coalizione a sostegno di Fabio Anselmo. L’ospite d’eccellenza, oltre al senatore Marco Croatti, è il deputato del Movimento 5 Stelle ed ex procuratore antimafia, Federico Cafiero De Raho, che dopo aver partecipato col candidato all’iniziativa sulla disabilità realizzata da Cecilia Sorpilli, arriva nella sede elettorale di piazza Cacciaguida. "Questo è un momento elettorale importante – scandisce – perché i cittadini si devono rendere conto in quale clima ci sta portando la destra al governo: sia a livello centrale sia a livello locale. Oltre alle indagini in corso che coinvolgono tanti esponenti del centrodestra, questo governo ha la responsabilità di aver indebolito la legislazione anti-corruzione e sta pericolosamente intervenendo sull’abuso d’ufficio, lasciando i cittadini sprovvisti di strumenti contro le potenziali vessazioni della pubblica amministrazione".

Il passaggio più significativo, è quello sulla necessità di "tutelare la libertà di stampa", che rappresenta un "valore costituzionale imprescindibile, che viene quotidianamente calpestato: basta accendere la tv di Stato per accorgersene". L’assist è ghiotto per Anselmo, che interviene premettendo che "per me e Ilaria (Cucchi, presente in sala) il procuratore De Raho rappresenta una persona speciale". Proprio dalle sue mani, l’avvocato, ricevette il "secondo premio Borsellino, quello dedicato a Federico". Ma tornando alla libertà di stampa, Anselmo fa riferimento al recente episodio in cui "il vicesindaco ha insultato una giornalista: anche da qui passa, a mio giudizio, quello che può essere considerato un pericolo fascista. La compressione della libertà di stampa è pericolosissima". Di qui il richiamo all’appello al voto "perché c’è in gioco la democrazia", riprendendo le parole del presidente Sergio Mattarella assieme a Steinmeier e Van der Bellen. Politicamente, Anselmo rilancia sul ruolo che i pentastellati "cui riconosco una grande coerenza nel difendere alcuni valori", rivestono nella coalizione. "I 5 Stelle – scandisce il candidato di centrosinistra – rappresentano qualcosa di speciale.

Ogni movimento che ha aderito alla mia coalizione, ha deciso di rinunciare a una parte della propria identità in nome del pluralismo e dello spirito di squadra. Noi siamo veramente uniti". Ecco tutti i candidati: Daniele Biancardi, Barbara Bergamaschi, Antonella Berti, Monica Caleffi, Davide Canella, Enrico Cantone, Monica Chiarini, Mariarosa Fabbian, Raffaella Fabbri, Claudio Fochi, Leonardo Fusetti, Franco Gallinelli, Murizia Ghisellini, Lorena Maini, Gabriele Maldini, Marcello Marangoni, Susanna Marchetti, Marzia Marchi, Massimiliano Mari, Manuela Mazzanti, Leonarda Nalli, Calogero Pace, Ercole Piva, Leonardo Polastri, Cristiana Previati, Francesco Reitano, Nicola Rondinelli, Milvia Roversi, Massimo Claudio Sfrisi, Pietro Straforini, Valentino Torbidone e Daniela Trevisani.

Federico Di Bisceglie