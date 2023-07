L’appello alle istituzioni "Una sede per la nostra scuola, riferimento per l’integrazione"

Una lettera aperta al sindaco Alan Fabbri e al presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani per chiedere "la dignità di una sede scolastica dedicata alla nostra scuola". A firmare la missiva è l’intero organico del Cpia (centro provinciale per l’istruzione degli adulti). Dalle parole del personale emerge molta preoccupazione per via del fatto che "da questo mese non avremo più i locali di via Ravera, dove siamo stati per otto anni". Il personale dell’istituto mette in fila una serie di preoccupazioni. "Noi docenti e personale ata, in assenza di una sede – si legge nella missiva – oltre ai 1500 studenti che quest’anno hanno frequentato il Cpia, da settembre, rischiamo di essere dispersi nelle aule di altri, il nostro materiale accantonato non si sa dove, un indirizzo di sede provvisorio e il personale sballottato tra una sede e l’altra". Con l’incognita della nuova dirigente in procinto di arrivare. "La nostra scuola – si legge nella lettera – ha offerto non solo istruzione, ma anche integrazione culturale attraverso il sostegno alla ricerca del lavoro, ampliamento delle competenze formative, sociali e culturali". Di qui l’annuncio di "proclamare un appello alla città attraverso una petizione – prosegue il documento – affinché venga proposta una soluzione funzionale a questa scuola che svolge un’azione cruciale". Sono state, comunque, sottoposte al personale del Cpia delle soluzioni alternative come collocazione. Tuttavia, si legge nella missiva, "le riteniamo inaccettabili, non ultima quella di dividerci in più sedi provvisorie: oltre al disagio per l’organizzazione del personale, significherebbe disorientare la nostra utenza che si muove prevalentemente a piedi e con mezzi pubblici, spesso da fuori città".

Federico Di Bisceglie