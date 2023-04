L’appello all’unità di Orgoglio e Pd

Se da una parte l’opposizione ha dato vita a una grande raccolta firme, dall’altra, maggioranza e Orgoglio Centese lamentano la non unità nel dire ’no’ alla riorganizzazione del pronto soccorso. "Esprimiamo disappunto per la divisione che si è venuta a creare fra le forze politiche – dicono da Orgoglio Centese - Appena venuti a conoscenza della volontà di attivare una raccolta firme dei partiti di centro destra ci siamo resi subito disponibili a dare una mano per riuscire a raggiungere quanti più cittadini possibili ma l’appello è rimasto inascoltato. Avevamo accolto positivamente l’invito alla coesione lanciato dal presidente del consiglio comunale perché si facesse sentire la voce della città senza strumentalizzazioni o bandiere, istituzionalizzando una raccolta ma quell’appello è rimasto inascoltato dal centro-destra che per primo ha promosso la raccolta firme. E non capiamo perché siano partiti in un contropiede solitario addirittura non facendo comparire il simbolo della lista Avanti Cento. La battaglia doveva essere di tutti". E la voce del Pd. "Orgoglio centese e Avanti Cento hanno risposto positivamente, mentre Lega e Fratelli d’Italia a oggi non hanno risposto all’appello unitario – dicono – non è utile a nessuno la strumentalizzazione politica, e che la parte chiamata in causa non sia solo la Regione: decisioni come il rimborso delle spese covid e l’incremento del numero di medici devono essere prese a livello nazionale. È quindi fondamentale rivolgersi sia a Regione sia a Governo. Noi aderiamo alla mobilitazione cittadina di martedì promossa dal sindaco"