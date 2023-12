L’appello dei negozianti: "Sospendiamo la Ztl"

COMACCHIO

I commercianti di piazzetta Ugo Bassi, piazza Vincenzino Folegatti e via Sanbertolo hanno raccolto firme per chiedere all’amministrazione comunale una temporanea e sperimentale sospensione della Zona a traffico limitato nelle piazzette sopracitate. Nello specifico, nei giorni feriali dalle 14 alle 21. "La proposta – spiegano i commercianti - non vuole cancellare quanto di positivo porta la Ztl, in particolare in termini di sicurezza, ma promuovere un ritorno al servizio dei tanti consumatori che oggi sono penalizzati alle rigorose restrizioni. E allora perché non tentare un piccolo, sperimentale cambiamento?". Questo l’appello che viene lanciato tramite la raccolta firme, mettendo in campo idee per affrontare le difficoltà che il mondo del commercio sta affrontando. "Sappiamo che il problema con il quale dovremmo ancora lottare è a monte, ma nel frattempo non possiamo tenerci le mani in tasca aspettando il nulla. Quindi ci mettiamo in gioco, con la volontà di capire i tanti perché, per poi creare un ponte costruttivo con l’amministrazione comunale di Comacchio, attraverso il quale creare progetti alternativi compatibili al nostro territorio. Non siamo visionari, vogliamo solo che le nostre attività lavorino e offrano un servizio, e insieme ai residenti, fuori dagli schieramenti politici, avanzare proposte e idee".