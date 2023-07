L’appello dei pescatori: "Ora solo granchio blu"

COMACCHIO

Sospendere almeno fino a Ferragosto il prelievo di vongole nelle concessioni per dedicarsi totalmente al prelievo dei granchi blu. È questa la proposta che viene lanciata a tutte le cooperative che operano nell’aree di Goro e Comacchio da Rino Conventi e Filippo Sambi, rispettivamente rappresentanti delle società cooperative Co.Al.Mo e La Valle. La sollecitazione è stata affidata ad una lettera indirizzata all’assessore regionale alla Pesca Alessio Mammi e ad altri enti interessati dalla questione. La "abnorme proliferazione di granchi blu" sta seriamente preoccupando il settore della pesca e dell’acquacoltura sulla costa, in quando sta mettendo a repentaglio l’economia locale, poiché tale specie alloctona si nutre di vongole, pesci e altri molluschi, con rischi anche per l’ecosistema.

Nella Sacca di Goro e nei canali adduttori alle Valli di Comacchio, in regime di concessione demaniale marittima ed idrica, operano oltre 50 società cooperative che impiegano circa 1.800 persone (residenti in diversi paesi del Delta ferrarese) nell’allevamento di vongola, come ricordano Conventi e Sambi, che riportano di una vera e propria "invasione" della specie alloctona ‘granchio blu’ "che sempre più sta mettendo a repentaglio gli investimenti degli acquacoltori. Considerato che i Comuni di Goro e Comacchio hanno adottato provvedimenti sindacali che autorizzano gli allevatori alla pesca del granchio blu, e che vi è la necessità per tutte le imprese di impegnarsi assiduamente nella pesca del maggior numero possibile di esemplari prima che il fenomeno sfugga totalmente dal controllo", viene lanciata una proposta a tutte le cooperative operanti a Goro e Comacchio. In sostanza, viene suggerito "di sospendere almeno fino a Ferragosto il prelievo di vongole e dedicarsi totalmente al prelievo di granchio blu, in accordo e in coordinamento con le strutture commerciali e manifatturiere che operano sul territorio; questo, al fine di evitare ulteriori danni ad un comparto che occupa centinaia di dipendenti". Inoltre, si propone la creazione di un tavolo tecnico di controllo onde evitare "pericolose strumentalizzazioni, non solo economiche". Data la delicatezza della tematica e l’urgenza della stessa, Conventi e Sambi concludono con un ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna "per l’opera di coordinamento a tale proposito". Diverse in questi giorni sono state le proposte provenienti da cooperative, associazioni e mondo della politica per affrontare una situazione che ha cominciato ad assumere preoccupanti dimensioni negli ultimi mesi e che si sta attualmente ‘combattendo’ attraverso il via libera al prelievo nelle concessioni per ridurre la presenza del crostaceo nelle aree.

Valerio Franzoni