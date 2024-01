L’appello del sindaco: "Non dimenticatevi dell’ospedale del Delta"

LAGOSANTO

Porte antincendio del pronto soccorso che non si possono chiudere autonomamente, in caso di emergenze, per mancanza delle calamite. Quelle antincendio di Medicina invece sarebbero fuori asse e non si chiudono, nell’emergenza. Lo denuncia il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli, al momento l’unico strenuo difensore dell’Ospedale di Valle Oppio, stigmatizzando le criticità, che non vengono risolte. "Ma purtroppo non è solo questo – aggiunge Bertarelli –. Dei cinquanta letti elettrici che erano stati promessi, da diversi direttori, in questo momento, non ne è arrivato nessuno. Permane, inoltre, la mancanza delle poltrone nelle stanze di degenza e le poche presenti incerottate per non fare fuoriuscire l’imbottitura. La mancanza di sollevatori per facilitare il lavoro degli infermieri e delle Oss per poter mobilizzare i pazienti ricoverati. Come la riduzione del numero di infermieri e Oss assegnati ai vari reparti che nei momenti di picchi pandemici costringe gli operatori del comparto non in malattia a turni massacranti".

Il primo cittadino laghese sottolinea inoltre come le lavaferri delle sale operatorie e della centrale di sterilizzazione, "rotte o fuori uso ormai da mesi, non siano ancora state riparate o sostituite producendo sempre un rallentamento dell’attività operatoria e grande disagio per gli operatori. Infine la pavimentazione delle sale operatorie, ci sono riparazioni che dovevano essere provvisorie, ma quella nuova - conclude - non sembra minimamente programmata.

L’Azienda sanitaria ha annunciato oltre 32 milioni di euro, che saranno spesi nelle strutture sanitarie del territorio ferrarese, ma nulla o quasi sembra essere destinato al Delta".

c.c.