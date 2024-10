L’appello della Consulta:: "Ancora infiltrazioni a scuola"

XII MORELLI

Secchi a terra, pannelli ammuffiti e aule inagibili. E’ quanto riferiscono dalla Consulta di XII Morelli chiedendo pubblicamente, lavori urgenti. "I rappresentanti di classe sia dell’infanzia che della primaria ci hanno segnalato questo problema di infiltrazioni abbondanti di acqua dal tetto di entrambe le scuole – dice Matteo Malaguti – con alcune aule che vengo rese inutilizzabili perché non ci si può andare dentro, altre dove si fa lezione con i secchi a terra, molto nell’ingresso e il dormitorio inutilizzabile. E nella primaria, anche l’aula dedicata a palestra non la possono usare. In più ci sono i pannelli del controsoffitto fradici, fatti di materiale che a forza di inzupparsi potrebbe rompersi e cadere. Sappiamo di interventi fatti fare dal comune durante il periodo estivo sul tetto ma evidentemente qualcosa non va perché piove ancora dentro la scuola. Non hanno risolto il problema e andiamo verso l’inverno dove le giornate di pioggia ci saranno". Una scuola che ospita circa 60 bambini all’infanzia e 80 alla primaria. "Dalle recenti dichiarazioni dell’assessore sono emersi lavori quantificati in circa 100.000 euro per risistemare il tetto – prosegue - lavori grossi su una struttura che ha a malapena 8 anni di vita per la quale qualche cittadino si domanda se la colpa sia forse di lavori di realizzazione stati fatti non troppo bene. A distanza di pochi anni, tutte queste infiltrazioni non ce le si aspettava. I genitori chiedono dunque priorità per questi lavori di sistemazione al tetto della scuola visto che i bimbi li dentro ci sono tutti i giorni, cercando di fare lezione regolarmente". E chiedono l’intervento immediato del comune. "Al momento delle elezioni regionali, entrando nei seggi a giugno, mi ero accorto di alcuni pannelli sporchi e messi male a causa di acqua infiltrata ma speravo che risolvessero la questione – aggiunge – invece sta peggiorando perché ora piove dentro nuovamente e di più. Chiediamo al comune che la situazione venga risolta il prima possibile e con urgenza perché si va verso l’inverno con piogge e neve e, volendo, si può anche pensare a un problema di insalubrità delle aule date dalle infiltrazioni e dalla possibilità che possa cadere qualcosa dal soffitto". E non è tutto. "Pare che chi è venuto in primavera a fare i lavori, abbia sfondato un pozzetto di un tombino che c’è davanti all’ingresso della primaria, hanno messo una cosa provvisoria a maggio che è ancora lì. Non è stata sistemata nemmeno una cosa così semplice che, peraltro, può creare qualche situazione pericolosa".

Laura Guerra