L’appello della politica: "Sospendere la delibera"

La grande mobilitazione lanciata dai sindacati per tentare di scongiurare l’aumento delle rette nelle cra e arrivare a un tavolo negoziale con la Regione, ha creato – trasversalmente – un grande movimento di opinione. I primi a esprimere la loro preoccupazione sono gli esponenti dell’associazione Socialista Liberale (la sezione del Delta del Po). "Le famiglie sono gravemente colpite dall’inflazione, dagli stipendi e dalle pensioni che non aumentano come il costo della vita richiederebbe – analizzano – . La delibera regionale costringerà a far vivere nella drammaticità tante persone. Inoltre, i comuni, già oggetto dei tagli decisi dalla legge finanziaria, si troveranno a fronteggiare maggiori richieste di aiuto, sottraendo risorse ad altri interventi necessari". Di qui la richiesta alla Regione di "riconsiderare questa

presa di posizione e di sospendere l’attuazione dei rincari previsti". "Diamo il nostro sostegno e aderiamo alle posizioni delle organizzazioni sindacali – scrivono i liberali e socialisti – le quali hanno evidenziato che l’aumento delle rette era accettabile solo se legato alle nuove regole sull’accreditamento socio-sanitario. La proposta di valutare l’introduzione dell’Isee per graduare un possibile aumento in base alle condizioni economiche degli ospiti ricoverati e delle loro famiglie è stata ignorata". Sulla stessa lunghezza d’onda è anche l’intervento di Chiara Scaramagli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che rinfocola tra l’altro la polemica sulle case popolari e sul criterio della residenzialità storica. "Prima la Regione toglie le case ai cittadini emiliano-romagnoli – scandisce – poi, dal momento che, presumibilmente tanti di loro, anziani, dovranno per forza trovare un rifugio in una cra, decide arbitrariamente di aumentare il costo delle rette, facendoli gravare sulle loro tasche anziché reperire fondi altrove". "È grave – prosegue la meloniana – che, sul tema dell’aumento la Regione non abbia mai coinvolto i sindaci nel gruppo di lavoro finalizzato ad aggiornare i costi dei servizi socio-sanitari residenziali accreditati, convocandoli solo alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del 18 gennaio scorso per deliberare non sul “se aumentare le rette” ma semplicemente “da quando aumentarle”". Di qui, motiva Scaramagli "il motivo della giusta astensione dei sindaci di centro-destra, primo fra tutti Alan Fabbri, contrari all’aumento come tutti i sindacati". La capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Paola Peruffo ha già provveduto a compilare un ordine del giorno per chiedere a viale Aldo Moro di sospendere la delibera. "La Regione sospenda l’entrata in vigore delle nuove tariffe per le case di riposo – si legge nel documento di Peruffo – . L’appello di Forza Italia e di tutta la maggioranza di questo governo locale si unisce alla stessa richiesta che proviene oramai da ogni fronte. Anche il sindaco Fabbri ha preso posizione molto netta in merito, e noi ci schieriamo con lui. Il Comune chieda alla Regione di sospendere l’entrata in vigore degli aumenti previsti, in modo da consentire un approfondimento complessivo in merito alle politiche tariffarie".

f. d. b.