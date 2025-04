L’appello di Accorsi: "Domenica tutti al palazzetto"

Domenica al palazzetto dello Sport la Benedetto XIV giocherà un match cruciale e a invitare i cittadini ad andare a sostenere la squadra è stato il sindaco Edoardo Accorsi. "In queste ore che precedono una partita tanto delicata quanto significativa – dice il primo cittadino – sento di rivolgermi a tutta la nostra comunità e di unirmi alle parole del presidente Gianni Fava. La Benedetto per Cento non è solo una squadra di basket: è un simbolo storico della nostra comunità, dell’impegno e del sogno nato sul campo di cemento dell’oratorio di San Biagio, della nostra tradizione e della nostra voglia di crescere e di competere ai massimi livelli". Ed esorta. "Domenica si gioca più di una sfida sportiva – prosegue – si gioca una pagina di orgoglio cittadino. È in momenti come questi che una comunità si stringe attorno ai propri colori, ai propri atleti, alle proprie passioni. Invito tutti i cittadini a partecipare, a essere presenti, a farsi sentire. Il sostegno del pubblico può fare la differenza. E noi, come comunità, vogliamo esserci. So che la squadra ce la metterà tutta in campo. Così come sugli spalti lo staff, la società, gli appassionati e il magnifico settore Zimmer non faranno mancare il loro contributo. La sorte ha voluto che proprio in quel momento sarò in volo verso l’estero, per un viaggio programmato da tempo – conclude – Sarà l’unica partita a cui non potrò essere presente, ma seguirò da lontano ogni istante".