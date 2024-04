L’appello di Anselmo: "La città deve diventare sempre più competitiva . Non abbia più paura"

Infrastrutture, Zona logistica semplificata e Petrolchimico. Percorsi culturali comuni, ragionamenti di area vasta e Camera di Commercio. Il menù della serata che ha visto confrontarsi il primo cittadino di Ravenna, nonché presidente di Upi Michele De Pascale, e il candidato sindaco del centrosinistra, Fabio Asnelmo, è stato piuttosto ricco. La platea del circolo Buontemponi, l’altra sera durante la kermesse organizzata dal Pd, ha avuto il suo tributo di contenuti e ha potuto ascoltare alcuni dei punti che caratterizzano il programma dello sfidante di Alan Fabbri alle amministrative sui temi legati allo sviluppo della città. "L’accorpamento delle camere di commercio – ammette De Pascale – è stato un matrimonio più di interesse che per amore. Ma ora, dobbiamo saper sfruttare tutte le leve per far crescere quello che sempre di più dobbiamo immaginare come un unico territorio". Così come unico è da considerare "il Petrolchimico: i due impianti, infatti, sono fortemente collegati e lavorano in sinergia". Se la geografia tra i due territori è in qualche modo generosa – sostanzialmente da Argenta alla prima propaggine ravennate corre una strada – i limiti strutturali "sono evidenti". "Siamo vicini – prosegue – ma siamo lontanissimi: se gli interventi sulla Statale 16, così come quelli sulla ferrovia Rimini-Venezia, che interseca le due città, non diverranno prioritari, possiamo dimenticarci qualsiasi ragionamento legato allo sviluppo". Di infrastruttura in infrastruttura, era inevitabile un passaggio sul porto "a Ravenna", non di Ravenna. Mentre l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, in sala – il copyright è suo – annuisce, il candidato Anselmo ne approfitta per rimarcare la sua linea.

"Se vogliamo che questo territorio diventi più competitivo – scandisce – se vogliamo che la nostra città sia più attrattiva per nuovi insediamenti imprenditoriali, occorre un’accelerazione sulla Zona Logistica Semplificata. Il governo, non ha ancora firmato il decreto. Ma è una priorità per il nostro territorio: noi dobbiamo guardare sempre di più a Ravenna e al porto come snodo strategico, così come dovrebbe guardare più a Bologna uscendo dall’isolamento degli ultimi anni". Data la conformazione e la vocazione del territorio, Anselmo – dopo la ‘benedizione iniziale’ del segretario comunale dem, Alessandro Talmelli – torna sul tema dell’agricoltura. "Le imprese agricole del territorio – prosegue – nonostante qualcuno sostenga che siamo oggetto di invasione, fanno sempre più fatica a reperire manodopera. Ed è per questo che l’inserimento delle persone migrati potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche in termini di competitività". Oltre, in qualche misura, a tentare di "invertire il trend del progressivo invecchiamento della popolazione che nel ferrarese ha assunto una portata sempre più preoccupante". Se il primo cittadino ravennate, riportando la sua esperienza relativa all’iter per avviare i lavori al porto e alla banchina tratteggia i contorni operativi di un amministratore sulle tematiche dello sviluppo territoriale, il candidato di centrosinistra chiude con una speranza e un auspicio. "Per via del mio lavoro – chiude – ho sempre frequentato delle aule di corte d’assise. In questa, per ora breve, esperienza politica ho provato delle sensazioni incredibili, una grande energia, una grande forza. Un senso civico che va coltivato, comunque vadano queste elezioni: la città non deve più avere paura, si deve svegliare".