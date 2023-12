L’appello di Barberis (Cisl): "La politica affronti i problemi. Fare sistema per aiutare i fragili. Comuni, unioni fallimentari"

Nel suo frasario i tasselli del mosaico prendono forma, tra pragmatismo e visione. Il punto di partenza è la consapevolezza di "lasciarsi alle spalle un 2023 complesso, che ha risentito almeno in parte dell’onda lunga legata alla crisi pandemica" e che il 2024 "sarà un anno in salita". Bruna Barberis, segretaria generale della Cisl Ferrara, traccia una panoramica sulle "grandi difficoltà" in cui ancora versa la nostra provincia e prova a dare una scossa forte alla politica. Anche in vista di una campagna elettorale "che temo possa marginalizzare i problemi reali del territorio, a favore di schermaglie talvolta superficiali e poco pregnanti sulla vita delle persone".

Segretaria Barberis, mi sembra che sia disillusa circa l’appuntamento elettorale che riguarderà tredici comuni del nostro territorio a primavera. È così?

"Più che disillusa, temo che la politica possa distogliere l’attenzione dai tanti, gravi problemi che ha il nostro territorio e che cronicamente ci portiamo avanti. Non possiamo più permetterci ritardi o passi indietro. Abbiamo già perso troppo tempo e, ancora, nonostante qualche tentativo mal riuscito il nostro è un territorio estremamente frastagliato che non riesce a fare sistema. E quindi si condanna all’irrilevanza. Specie nelle interlocuzioni con gli enti superiori".

Che cosa potrebbe sancire un salto di qualità a suo modo di vedere?

"La nostra provincia è molto fragile. Basta pensare al dato demografico che ci colloca nelle ultime posizioni di tutte le classifiche. E avere, ancora, 21 comuni è una dispersione impressionante. Bisogna procedere con le fusioni. Solo unendo le forze questo territorio potrà avere qualche forma di ‘peso’ per ottenere condizioni migliori".

Le unioni dei comuni possono essere una strada?

"Le unioni abbiamo testato sul campo che sono modelli del tutto fallimentari. Non funzionano, serve accorpare i comuni e unire risorse umane ed economiche. Pur cercando di preservare gli elementi peculiari dei singoli posti".

In che cosa, secondo lei, è tangibile lo scarso potere negoziale del territorio?

"Un esempio su tutto riguarda la decisione, da parte della regione, di alzare le rette nelle case di riposo per anziani. Abbiamo calcolato che si tratta, per ogni singola famiglia, di un aumento che supera i cento euro al mese. Un’impennata che interviene in una realtà, quella di Ferrara, che ha già i redditi più bassi della Regione e che quindi sarà particolarmente impattante. Se la politica avesse fatto fronte comune, almeno su questa battaglia, forse non ci saremo trovati solo noi sindacalisti ad alzare la voce. E non mi venissero a dire che è una battaglia ideologica".

A volte si fatica ad assumere decisioni bipartisan.

"Ma le fragilità, in questo caso degli anziani, non sono né di destra né di sinistra".

In premessa ha definito il 2024 un anno in salita. Perché?

"Beh, ci lasciamo alle spalle un anno complesso e, in particolare sotto il profilo occupazionale, i segnali che stiamo ricevendo non sono propriamente confortanti. Non ci sono, solo, le grandi crisi industriali di Berco e Vm. Ma ci sono tante aziende che, in chiusura d’anno, stanno mettendo in cassa integrazione i dipendenti. Questo si traduce in minor capacità di spesa delle persone e quindi meno economia che gira. A questo si aggiunge una spirale inflattiva ancora a livelli alti e tassi dei mutui alle stelle".

Manca, secondo lei, dai programmi dei politici locali il tema occupazionale?

"Ci sono tante idee, talvolta non troppo chiare. Il Petrolchimico non esaurisce, benché importante, il tema occupazionale del nostro territorio. La politica, nel 2024, si troverà davanti sfide importanti. La principale è proprio quella di favorire l’insediamento di nuove aziende in questo territorio. Perché nuove aziende portano lavoro, benessere e welfare. Sono garanzia di coesione sociale. La portata è vasta e va saputa cogliere. Noi senz’altro ascolteremo tutti coloro che si candideranno a ruoli di amministratori. E le nostre idee sono molto chiare".