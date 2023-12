L’appello lanciato dalla Cgil:: "Non smantellate la sanità pubblica"

COPPARO

‘Quale futuro per la sanitá’. È stato questo il tema dell’incontro organizzata dal Pd di Copparo che si è tenuto giovedì sera. Hanno partecipato il deputato dem Andrea De Maria e Cristiano Zagatti, oggi coordinatore dell’area stato sociale e politiche per la salute della Cgil nazionale. "Un primo appuntamento su un argomento che sarà centrale per dare risposte alla nostra comunità su che tipo di sanitá abbiamo in mente - ha affermato il capogruppo consiliare e candidato sindaco del Pd, Enrico Bassi, che ha moderato l’incontro - che è anzitutto pubblica e universalistica come dice la Costituzione". "Autorevoli esponenti del Governo - ha spiegato Zagatti - hanno più volte sottolineato che il fondo sanitario è di un importo che non è mai stato così elevato, 136 miliardi. In realtà, la nuova dotazione di 3 miliardi per il 2024 si limita a rimodulare il taglio della sanità rispetto al Pil. Oltretutto, lo stanziamento è destinato al rinnovo del Ccnl, all’abbattimento delle ‘liste di attesa’ tramite l’extraorario di medici e infermieri, e alla sanità privata convenzionata, spingendo verso un’ulteriore privatizzazione del nostro sistema sanitario. Il Covid aveva già mostrato tutti i problemi del definanziamento della sanità, ma il Governo prosegue sulla stessa strada, che porta al progressivo smantellamento della sanità pubblica e universale". Sulla stessa linea il deputato De Maria, che ha evidenziato come "la proposta partita proprio dalla Regione Emilia-Romagna di agganciare la spesa per la salute al Pil va sostenuta con forza ed è una battaglia che si dimostra trasversale". Presenti in sala molti cittadini e esponenti del Movimento 5 Stelle, poi intervenuti nel dibattito.

v.f.