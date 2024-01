L’appello, le ricerche e poi la certezza:: "Non poteva che essere la mia mamma"

L’appello del pilota irlandase Hemingway (lanciato dalle pagine del Messaggero, il 10 dicembre scorso) per Lina Volpi (foto), figlia di 61 anni della bambina-eroina, ha significato fare un tuffo nel passato. Ricordare con grande emozione sua mamma e quei racconti che faceva a lei e a sua sorella ancora molto piccole, prima di addormentarle. Come favole. "La storia degli aerei Pippo e di quest’uomo, un pilota straniero, che era capitato a casa loro, dopo che il suo aereo era precipitato – ci ha raccontato Lina un mese fa circa – E che dopo essere stato rifocillato e vestito di abiti non militari, era fuggito in cerca di salvezza. Storia che in età più avanzata, quando noi eravamo più grandi, non ci ha più raccontato. Mai una parola su quell’episodio della sua vita di bambina vissuta in guerra". Ma nonostante i molti anni trascorsi, Lina appena venuta a conoscenza dell’appello, ha subito capito che quella bimba era la sua mamma. "Mia mamma è morta ormai dieci anni fa e, come già detto, dopo quegli anni in cui io ero piccolina, non ne ha più fatto parola di quell’episodio. Ma quando ho sentito questo appello, ero in poltrona, insieme a mio marito, gli ho detto subito ‘Era mia mamma. Non credo sia possibile che esista un’altra storia simile nello stesso territorio e nello stesso giorno’. Ma volevo certezze. Anche perché all’inizio ero venuta a sapere che stavano cercando una ragazza ferrarese, quando poi mi è stato precisato che l’abbattimento dell’aereo era avvenuto a Coccanile, a quel punto non ho più avuto dubbi". "É ancora oggi una grandissima emozione quella che provo: il ricordo di mia mamma, di come era lei. Forte. Una bellissima persona, molto schiva, e probabilmente non avrebbe amato molto il clamore di questi giorni, ma sono sicura che le avrebbe fatto tanto piacere sapere di essere ricordata".