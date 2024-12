L’appello su strada Avellina: "Va sistemata subito, così è pericolosa"

OSTELLATO

"Quali misure intende adottare questa amministrazione comunale per il ripristino della strada bianca denominata ’Avellina’ e garantire un miglioramento della viabilità?". E’ il tema dell’interpellanza presentata dai consiglieri comunali "Insieme per Ostellato", Rossano Forlani, Antonia Trevisani e Stefano Melchiori, che si sono fatti interpreti delle numerose segnalazioni di residenti riguardanti il precario stato di conservazione dell’Avellina, una strada bianca che presenta buche profonde e dissesti della carreggiata, rendendo difficoltoso e pericoloso il transito veicolare e pedonale. "Le condizioni di degrado della strada – sostengono i consiglieri comunali di opposizione – non solo rappresentano un concreto rischio per l’incolumità degli utenti e dei residenti, ma potrebbero ostacolare il passaggio dei veicoli di emergenza e di servizio, tra cui lo scuolabus, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza e sull’efficienza dei servizi essenziali". Ha avuto risposta invece un altro intervento di "Insieme per Ostellato". "Abbiamo ricevuto una telefonata dal sindaco Elena Rossi, che ci ha informato della decisione di lavorare per migliorare la fruibilità e il decoro dell’area ex Ausl. Una decisione che accogliamo con grande entusiasmo, perché conferma quanto sia stato fondamentale il nostro impegno: la nostra interpellanza del 20 settembre scorso ha contribuito a mettere questo tema al centro dell’attenzione".

f.v.