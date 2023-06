L’applauso dei 4mila per i Modà "Piazza stupenda. Viva i romantici"

Una sera d’estate tutta da vivere ed un gruppo che con la propria musica riesce a scaldare i cuori di tutti. Si tratta dei Modà – storico gruppo di rock pop melodico – che si sono esibiti a Ferrara per la prima volta e hanno scelto il palcoscenico del Ferrara Summer Festival. Ed è stata un’ovazione.

"Nelle nostre canzoni raccontiamo noi stessi, la nostra quotidianità – dichiara sul palco Francesco ‘Kekko’ Silvestri (voce del gruppo) – ed il fatto che vi sentiate così partecipi ci rende estremamente felici. La mia depressione mi ha portato a vivere momenti bui ma ogni mattina, quando mi sveglio – confessa Kekko – ricordo a me stesso i problemi che non ho, nel rispetto di quelle persone che soffrono e che affrontano una dura malattia. Pertanto pensiamo ai problemi che non abbiamo". Non solo musica ma anche condivisione, il FSF23 è questo, un miscuglio di emozioni tra sorrisi, divertimento e la gioia dei fan. "Abbiamo inserito i Modà nel calendario del Ferrara Summer Festival ‘23 per onorare la loro carriera musicale – afferma Fabio Marzola, organizzatore del FSF23 – in quanto quest’anno celebrano i 20 anni di storia e successi". Più di 4mila persone provenienti da diverse zone d’Italia per assistere al concerto. La fan scelta tra il pubblico dal gruppo musicale e poi portata sul palcoscenico ha percorso circa 300chilometri per vedere e ascoltare dal vivo i Modà che hanno fatto vibrare la pizza Trento Trieste ai piedi della cattedrale rinascimentale. Ieri sera si sono esibiti i The Lumineers. La settimana prossima sarà la volta di Salmo, il concerto di mercoledì apre il suo tour estivo al Ferrara Summer Festival.